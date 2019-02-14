慶祝情人節 台灣情侶偏愛買鮮花與首飾

（中央社記者邱柏勝台北14日電）慶祝一年一度西洋情人節，你是否已準備禮物給另一半？根據統計，近3成亞太地區民眾在情人節當天才選購禮物，且相較於吃大餐與住旅館，台灣情侶更願意買鮮花與首飾來取悅情人。

根據2018年萬事達卡「愛情指數」統計資料顯示，近3成亞太地區民眾在情人節當天選購情人節禮物；在情人節禮物品項上，亞太地區的情侶最愛和情人在旅館歡度浪漫夜晚，旅館消費金額位居2018年亞太區情人節送禮品項榜首，其次為餐廳吃大餐與旅行的交通支出。

不過，台灣情侶與亞太地區情侶有些許不同，相較於吃大餐跟住旅館，台灣情侶更願意在情人節買鮮花以及首飾來取悅情人，刷卡金額各成長了10%與15%。

「愛情指數」統計也發現，2016年至2018年情人節期間，受電子支付日益普及影響，全球感應式支付交易金額成長率，3年來大幅增加229%，而交易占比也成長193%。台灣地區的成長率更驚人，3年間使用感應式支付交易金額與交易占比，分別巨幅成長1188%以及619%。

隨著網路購物的快速到貨優勢，在情人節當天創造驚喜，也變容易，民眾可以透過便捷的網路購物，即時與愛人浪漫慶祝情人節到來，共享美妙體驗。2018年全球情人節線上購物交易量，較前次統計大幅成長76%。（編輯：楊玫寧）1080214