環團反空污怒吼 不滿濕地建燃氣機組

（中央社記者王淑芬高雄18日電）包括地球公民基金會等環保團體不滿興達電廠要將濕地興建3座新燃氣組機，今天到高市府抗議，訴求救空氣護濕地及老舊機組提前除役，興達電廠說明是「鹽灘地」並非濕地。

高雄市空氣污染尤其秋冬季節霧霾嚴重，空氣品質指標AQI常呈現對所有族群不健康的紅害等級。環團認為pm2.5主要來自於燃煤電廠，訴求停止燃煤發電，原址改建燃氣機組，而不是將燃氣電廠建在濕地上。

到市府抗議的環團還有美濃愛鄉協進會、台灣濕地保護聯盟及高雄市野鳥協會。他們持救空氣、護濕地、老舊機組提前除等布條高喊「興達燃煤機組提前除役，保留永安最大濕地」。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，高雄空污嚴重，據環保署測站資料示，橋頭站於一月份的AQI沒有一天是「綠燈」，而12天紅燈顯示中有9天是境內污染所造成，顯示污染源多為境內。她表示，毒害主要來自於燃煤機組排放，減少高雄上風處的重金屬源是迫切的課題。

她主張興達1、2號機組應該在今年11月生煤許可證到期就直接除役，3、4號機組於每年秋冬季節停機。

美濃愛鄉協進會榮譽理事長劉孝伸主張，興達電廠的兩座燃煤機組應在今年底先除役並將堆煤廠空間做為新燃氣機組設置用地，才免破壞濕地及生態。

高雄市野鳥協會總幹事林昆海指出，市府日前才誇稱永安濕地今年棲息的黑面琵鷺數量創新高，呼籲市長韓國瑜能看到濕地的價值；並於明天環保署舉辦的興達電廠環評第3次專案組組會議，指派更高層的市府官員把關，確保濕地免於破壞。

高雄市議員吳益政、黃捷表態支持加速讓燃煤機組除役，但不能犧牲濕地做為燃氣機組。

興達電廠副廠長許家豪受訪表示，規劃燃氣機組於民國112年啟用，替代燃煤1、2號機組；3、4號機組預計115年除役。他說，1、2號機組雖然老舊，不過運作符合空污管制規定。

對於環團批評興達電廠要利用濕地建燃氣機組的計畫，許家豪告訴中央社記者，目前政府核定的濕地面積是41公頃，其餘70餘公頃土地都是鹽灘地，新機組設置地點非公告的濕地。

高雄市政府環保局回應，依空污法第八條總量管制規定，要求台電興達電廠燃氣機組更新，採用最佳可行控制技術，並取得足供抵換污染物增量的排放量外，也要求台電不論燃氣機組的新建進度如何，都不能影響燃煤機組的除役進度，而且越快越好，新建機組不應與燃煤機組重疊運轉。(編輯:孫承武)1080218