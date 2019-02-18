旅遊體驗預訂平台拚人氣 產品與體驗優化是關鍵

（中央社記者吳家豪台北18日電）旅遊體驗預訂平台拚人氣，KLOOK與歐洲鐵路公司合作，擴大鐵路產品內容；KKday則持續優化用戶體驗，被Google Play評選為2018年度最具潛力應用程式，是旅遊類應用程式中的唯一得主。

KLOOK今天發布新聞稿表示，為提供全球旅客全方位目的地旅遊體驗，KLOOK正式宣布與歐洲鐵路公司（Rail Europe）簽署全球合作夥伴關係，不僅能擴大KLOOK的鐵路產品內容、方便旅客預訂，歐洲鐵路公司也能透過KLOOK行動端的預訂技術與全球100多個市場的旅客建立聯繫。

KLOOK指出，全球旅客可以透過KLOOK的獨立頁面瀏覽並預訂所有歐洲鐵路的服務，包含點到點火車的訂票服務和鐵路通行證，例如瑞士旅遊通行證、歐洲鐵路通行證、英國和德國鐵路通行證等。

KLOOK營運長暨聯合創辦人王志豪表示，KLOOK很高興與歐洲鐵路公司合作，不僅進一步擴大KLOOK在歐洲目的地體驗服務，開發新的鐵路產品，也鞏固KLOOK作為全球領先旅遊體驗預訂平台的地位。

此外，由台灣團隊開發的KKday App日前獲評選為Google Play 2018年度最具潛力的應用程式，總下載次數更突破100萬次，歸因於團隊「持續優化使用者體驗」。

KKday產品經理施幸宜表示，使用者體驗一向是開發團隊最重要的任務，因此在應用程式開發初期，KKday就邀請設計師、使用者體驗研究員一起參與討論，以設計出最便於旅人使用的介面與功能。

KKday App主打「即時預訂」、「電子憑證」、「多元付款」以及「網路客服」4大功能，提供多種體驗和票券即時預訂與出票。用戶可直接使用行動裝置管理訂單、現場出示電子憑證兌換體驗，省下現場排隊購票時間與列印紙本的麻煩。（編輯：楊玫寧）1080218