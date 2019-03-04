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台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

最新更新：2019/03/04 17:19

（中央社記者張茗喧台北4日電）台北國泰醫院今天下午發生看診系統大當機，醫師看診、開藥全得靠手寫單據，再到櫃檯由人工批價，導致看診龜速，至於要接受多種檢查的患者，則得等系統恢復才能完成後續檢查。

一名國泰醫院醫師表示，院內看診的電腦系統從下午2時多左右出現異常，無法調閱患者病歷也無法開藥，看診、開藥只能通通改用手寫，「好像回到古早時代」。

這名醫師指出，以前院內看診系統頂多當機10幾分鐘，第一次碰過當機這麼久的，至今都還沒恢復正常，醫師也只好先替病情較簡單的患者看診，要抽血就寫抽血單、要開藥就寫開藥單，其餘沒辦法看診的只好繼續在門診外等待，等到系統正常才能看診。

國泰醫院醫療副院長李嘉龍受訪時說，根據了解，這次當機的是診間內看診、開處方、檢驗檢查、連結健保申報的系統，而且從未碰過當機這麼久的狀況，目前還在搶修當中。

李嘉龍說，所幸過去都曾針對相關狀況進行演練，醫師還能利用電腦裡的單機版系統看診，原則上看病、領藥都正常，只是速度比較慢，後續等到系統恢復正常後，再把看診資料倒回正常的系統內。

李嘉龍表示，由於他的患者大多是腸胃疾病，都得接受多種檢查才能診斷、開藥，情況較複雜，索性先請患者在門口等等，等到系統恢復正常再繼續看診。

國泰醫院院方表示，目前資訊部已啟動備源機制，一切作業正常。（編輯：管中維）1080304

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