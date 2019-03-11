愛滋感染人數首見降低 醫師歸功吃的保險套

（中央社記者張茗喧台北11日電）醫師表示，去年新增愛滋感染者共1993人，是2012年以來首次跌破2000人大關，這項防疫成果得歸功於2016年引進的預防性投藥計畫，這種藥就像「吃的保險套」，有效降低感染風險。

台北榮民總醫院醫學研究部教授林錫勳今天表示，愛滋防疫是全球議題，根據統計，2017年全球每天有近5000人遭感染，目前預防愛滋的策略很多，除了拒絕性誘惑、忠實性伴侶、性行為全程戴保險套、男性割包皮以外，針對不同的對象提供不同用藥，也是防治愛滋不可或缺的一環。

林錫勳說，目前除了治療孕婦防止垂直傳染、針對不小心暴露愛滋病毒者即時給予藥物，避免病毒散播外，近年也針對尚未感染的高風險族群給予「暴露前預防性投藥（PrEP）」。

林錫勳指出，法國一項臨床試驗發現，使用PrEP暴露前預防用藥的受試者，相較於使用安慰劑的對照組，愛滋感染風險降低86%；澳洲新南威爾斯擴大實施PrEP防治策略後，2015至2017年新增感染人數降低了25%。

林錫勳說，PrEP就像「吃的保險套」不只能直接保護使用者本身，降低感染的風險，也可以間接降低HIV病毒傳播，台灣自2016年引進PrEP藥物，並於同年開始階段性擴大實施PrEP公費計畫。

根據疾病管制署統計，2012年以來，每年都有超過2000人通報感染「人類免疫缺陷病毒」（HIV），2018年首次跌破2000人大關，呈現負成長，顯示PrEP防疫已見成效；然而，根據相關研究，全台至今仍有5000多人不知道感染愛滋，恐成防疫漏洞。

台灣愛滋病學會理事長、台大醫院內科部教授洪健清強調，篩檢是防治愛滋的第一步，檢驗不僅是保護伴侶，也是保護自己，他強調，若檢驗發現自己是陰性，應透過保險套以及預防性投藥提升自我保護、避免受到感染。（編輯：黃于）1080311