最低工資應參採指標僅有CPI 工商團體：不太滿意

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）最低工資法草案今天出爐，確認應參採指標僅有消費者物價指數。工商團體表示，原先建議應參採指標應包含經濟成長率、國民所得等數據，對結果「不太滿意」，將持續與勞動部、行政院溝通及建議。

勞動部日前預告最低工資法草案，經過勞動部法規委員會3次開會討論，草案今天出爐。會中確認審議參考指標分為應參採與得參採，應參採為共識較高的消費者物價指數（CPI），其他都為得參考指標，草案最快5月底送進行政院討論。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，各界關注最低工資的參考指標，工商團體當時建議應參採指標應包含物價指數、經濟成長率、國內生產總值及國民所得等數據，對於這次草案結果「不太滿意」。

全國工業總會秘書長蔡練生也說，對草案結果持保留態度，應參考指標不能只採納單一指數，工商團體後續將持續與勞動部、行政院溝通及建議，最低工資調整仍應考量經濟成長率、企業獲利等因素，「如果是經濟負成長，勞工怎麼要求老闆加薪？」

而勞動部法規會也通過月薪15萬元的高薪白領主管納責任制一案，最快5月底、6月初公告，將影響約3萬8000人。

蔡練生說，以15萬元月薪為門檻還是太高了，目前很少人月薪為15萬元，能適用勞工比例很低，僅有外商銀行適用。工商團體希望可以平均薪資的2倍，薪水達8萬元就採責任制。

同時，勞動部表示，未來最低工資審議委員會將由勞動部長擔任召集人，共21名委員，由勞資政學組成，勞方與資方各7人、學者專家4人，政府3人；委員都必須親自出席、不得委託代理人，出席者過半數就可以召開會議，原則上是共識決，若沒有共識則用表決，需出席者過半數同意。

賴正鎰說，必須由勞資共同決議才會公平，不能都是官方或勞方代表；蔡練生表示，勞資雙方一定有各自的立場，不過，遴選委員時應挑選較為客觀的委員，也應該增加經濟方面的專家，審議時才能通盤考量勞資雙方立場。（編輯：林孟汝）1080510