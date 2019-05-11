高雄某國小疑似流感群聚 市府防疫追蹤

高雄市某國小傳出疑似流感群聚，全班有12名學生請假，其中6人經醫師診斷為B型流感，衛生局11日到校進行清潔消毒，並已要求校方落實相關防疫措施。（高市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年5月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄市某國小傳出疑似流感群聚，全班有12名學生請假，其中6人經醫師診斷為B型流感，衛生局今天指出，疫情沒擴大，也沒出現重症個案，已啟動防疫作為，將持續追蹤。

高雄市衛生局昨晚接獲通報指，某國小1年級班級疑似發生上呼吸道流感群聚事件，全班有12名學童請病假。衛生局疫調發現，該班5月9日至10日共有13人出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，其中6人經醫師快篩診斷為B型流感，其餘身體不適學童陸續就醫，但並未接受醫師快篩診斷。

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎表示，衛生局追蹤該班疫情狀況發現，迄今尚未有新增個案，現行個案也都不是重症個案；今天除派員進校進行消潔消毒外，並已要求校方落實相關防疫措施，並持續追蹤請假學童是否落實自主健康管理。

潘炤穎說，由於流感不是腸病毒，是否勒令停課還需進一步調查釐清疫情。依據「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」公告及傳染病防治法相關規定，本案是否涉及延遲通報及拒絕、規避或妨礙疫情處理，衛生局13日將到校調查學童就醫及請假紀錄加以釐清，如經查證屬實，將依法裁處。

家長向媒體表示，班上12名學童因發燒或身體不適未到校，家長透過社群軟體詢問教師，教師回應：「請勿外傳，否則引起非議，報告會寫不完。」這種反應讓家長直搖頭。

高市教育局對此表示，已要求校方全力配合衛生局防疫及調查，並配合持續追蹤請假學童病況至明天上午，待疫情明朗後再作後續處置。（編輯：吳佳穎）1080511