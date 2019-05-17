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雲林家暴通報下降 總動員推愛擁抱不用暴

最新更新：2019/05/17 16:36
雲林縣政府17日舉行「愛擁抱 不用暴」家暴防治宣導活動，呼籲終止暴力，盼結合民眾及社區力量，共同預防家暴發生。左5為雲林縣長張麗善。中央社記者葉子綱攝　108年5月17日
雲林縣政府17日舉行「愛擁抱 不用暴」家暴防治宣導活動，呼籲終止暴力，盼結合民眾及社區力量，共同預防家暴發生。左5為雲林縣長張麗善。中央社記者葉子綱攝　108年5月17日

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）衛福部統計，雲林縣家庭暴力通報案件去年平均每天10.4件，較前一年下降。雲林縣政府與社福團體等今天呼籲推廣「愛擁抱不用暴」觀念並結合社區，共同預防家暴發生。

雲林縣政府一樓大廳上午聚集縣內家暴防治網絡單位、社福團體、防暴社區等，參與「愛擁抱 不用暴」宣導活動，響應紫絲帶運動，並為每年6月的家暴防治月宣導活動揭開序幕，提倡「反暴力、愛與和平」、終止暴力、家暴防治落實到社區的觀念與行動。

雲林縣政府社會處表示，根據衛生福利部統計，去年雲林縣家庭暴力案件通報3801件，平均每天10.4件，其中親密關係暴力2051件、占54%；通報案件較前一年的4395件，有下降趨勢。探討原因，與社區力量發揮、民眾自我行為的約束與修正等有關。

雲林縣長張麗善指出，通報資料顯示，警政單位、醫院及「113專線」等責任通報來源占89%最多，來自社區的通報不到1%，落實預防家暴需要加強結合社區力量與多管道宣導民眾認知，雲林縣推動以社區為基礎的家暴防治初級預防宣導模式，更需要凝聚社區與民眾的力量來落實。

雲林地檢署檢察官吳文城表示，雲林縣整合縣府、地檢署、法院、警政、社政、戶政、衛政、醫療、教育、監獄及社會福利團體等機構與資源，全台首創「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，在去年及今年兒童節前夕分別及時救援失蹤兒童。

吳文城說，兒童及少年福利與權益保障法今年3月修正通過時，更以雲林婦幼保護模式來修法，未來以此平台基礎，持續保障婦幼權益，包括家暴案件也在關懷之列。

雲林縣政府也邀請民眾在6月1日上午到斗六人文公園，參加「愛擁抱 不用暴」親子總動員活動，相關訊息請上雲林縣政府社會處網頁查詢。（編輯：戴光育）1080517

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