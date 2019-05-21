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深澳象鼻岩 基隆鳥會盼指定為自然紀念物

最新更新：2019/05/21 17:11
新北市農業局22日將舉行「象鼻岩是否依文化資產保存法劃設為自然紀念物」公聽會，基隆鳥會表示，期待象鼻岩能成為第一個被指定為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。（基隆鳥會提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月21日
新北市農業局22日將舉行「象鼻岩是否依文化資產保存法劃設為自然紀念物」公聽會，基隆鳥會表示，期待象鼻岩能成為第一個被指定為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。（基隆鳥會提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）新北市農業局明天將舉行「象鼻岩是否依文化資產保存法劃設為自然紀念物」公聽會，基隆鳥會表示，期待象鼻岩能成為第一個被指定為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，基隆鳥會去年4月10日行文給新北市政府，將深澳象鼻岩提報為文化資產保存法第78條「自然紀念物」中的「特殊地形及地質現象」，除象鼻岩本身具有足夠的條件外，也希望能取得保護象鼻岩的法令依據。

鄭暐說，「特殊地形及地質現象」是民國105年7月27日文化資產保存法修正公告後新增的文化資產種類，屬於自然紀念物的一類，目前尚沒有案例被指定公告。

鄭暐表示，當初申請自然紀念物的範圍縮小到象鼻岩本身，預計遇到的阻力會較小，如果通過，象鼻岩將是全國第一個依據「特殊地形及地質現象」指定的自然紀念物。

基隆鳥會常務理事沈錦豐指出，為營造多贏局面，基隆鳥會撰寫計畫獲得第3屆綠獎支持，將守護象鼻岩納入計畫中，並獲得瑞芳導覽協會協助執行，除有志工駐站守護象鼻岩外，還舉辦10場環境教育講座，並透過搭船從海上觀察象鼻岩得天獨厚的特殊地形。

基隆鳥會指出，近年來透過網路推文，象鼻岩已成為熱門景點，曾有民眾以鋼釘釘石頭，私架繩索玩起高空橫渡，加上遊客攀爬及踩踏，除可能失足墜海造成傷亡外，也嚴重破壞珍貴的地形景觀，海蝕拱在世界各地均為重要的地質景觀點或劃設為保護區加以保護。（編輯：李錫璋）1080521

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