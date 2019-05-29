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發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

最新更新：2019/05/29 12:17
財政部近期將預告修正，提高民眾對中統一發票及公益彩券免稅門檻至5000元，預計最快12月上路。（中央社）
財政部近期將預告修正，提高民眾對中統一發票及公益彩券免稅門檻至5000元，預計最快12月上路。（中央社）

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）現行民眾對中統一發票及公益彩券，中獎金額超過新台幣2000元要課20%所得稅，考量免稅門檻已40年未調，期間物價水準上升不少，財政部近期將預告修正，提高免稅門檻至5000元，預計最快12月上路。

今年4月初，民進黨立委施義芳於立法院財委會質詢時指出，決定統一發票及公益彩券中獎金額免稅門檻的「各類所得扣繳率標準」相關條文，從1979年來從未修正過；40年來社會經濟環境及物價水準都有極大變化，建議順應時局提高。

相關官員說，根據主計總處相關指標試算，與1979年相比，現在消費者物價水準比當時增加2倍以上，為鼓勵民眾購買政府舉辦的公益彩券，並於消費時向店家索取統一發票，因此擬將免稅門檻提高至5000元。

預計近期就會預告修正「各類所得扣繳率標準」，將政府舉辦彩券中獎獎金的扣繳門檻提高，未來獎金在5000元以下免扣稅，超過5000元才須扣繳20%所得稅；預告期2個月，蒐集各界意見後，將報行政院核定。不過，考量標準修正，業者可能需要進行系統調整，新免稅門檻預訂今年12月才上路。

以統一發票為例，目前五獎（1000元）、六獎（200元）中獎都免扣稅，但中四獎（4000元）以上就要扣繳20%，因此對中四獎就要扣繳800元；未來免稅門檻調高至5000元，中四獎即可免稅。

公益彩券部分，民眾喜愛的威力彩，目前中六獎（800元）以下皆免扣繳，中五獎（4000元）以上則要扣稅20%，免稅門檻調高後，五獎也可進入免扣繳行列，少繳800元稅金。（編輯：林興盟）1080529

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