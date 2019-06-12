更多編輯台推薦新聞：
Radiohead開放下載遭駭音檔 所得全捐環保公益
娛樂

Radiohead開放下載遭駭音檔 所得全捐環保公益

早安世界》反送中民眾質疑港府人權保證 擬發動罷工罷課罷市
早報

早安世界》反送中民眾質疑港府人權保證 擬發動罷工罷課罷市

石虎棲地保育 蘇貞昌：獎勵農民會更有效
生活

石虎棲地保育 蘇貞昌：獎勵農民會更有效

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雲林縣道158甲43K因雨坍方 封閉清理中

最新更新：2019/06/12 15:56
雲林縣政府工務處12日表示，通往古坑草嶺的要道之一的縣道158甲43K處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動坍方，雙向封閉，已請廠商清理中。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日
雲林縣政府工務處12日表示，通往古坑草嶺的要道之一的縣道158甲43K處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動坍方，雙向封閉，已請廠商清理中。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）雲林縣古坑鄉縣道158甲43K處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動而坍方，雲林縣政府工務處今天表示，已派員封閉道路，雙向禁止通行，並請廠商清理中，請民眾繞道。

雲林縣政府工務處指出，受到滯留鋒面及西南氣流影響，雲林山區連日大雨或豪雨不斷，經過南投縣竹山鎮桶頭里、通往雲林古坑草嶺村要道之一的縣道158甲線道路，43K處邊坡土石坍方滿地泥濘，阻斷整條道路，雙向無法通行。

工務處指出，上午接獲通報158甲線43K處邊坡土石坍方，雙向道路中斷，幸好沒有人員傷亡，已請廠商出動機具前往清理。

工務處表示，通往草嶺的要道之一158甲線，因為坍方中斷，民眾可由149甲線道路，行經古坑樟湖接149乙線道路，也可到達草嶺。（編輯：黃世雅）1080612

雲林縣政府工務處12日指出，因連日降雨造成古坑鄉縣道158甲43K處邊坡土石鬆動而坍方，已派員封閉道路，雙向禁止通行，請民眾繞道。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日
雲林縣政府工務處12日指出，因連日降雨造成古坑鄉縣道158甲43K處邊坡土石鬆動而坍方，已派員封閉道路，雙向禁止通行，請民眾繞道。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報