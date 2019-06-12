雲林縣道158甲43K因雨坍方 封閉清理中

雲林縣政府工務處12日表示，通往古坑草嶺的要道之一的縣道158甲43K處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動坍方，雙向封閉，已請廠商清理中。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年6月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）雲林縣古坑鄉縣道158甲43K處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動而坍方，雲林縣政府工務處今天表示，已派員封閉道路，雙向禁止通行，並請廠商清理中，請民眾繞道。

雲林縣政府工務處指出，受到滯留鋒面及西南氣流影響，雲林山區連日大雨或豪雨不斷，經過南投縣竹山鎮桶頭里、通往雲林古坑草嶺村要道之一的縣道158甲線道路，43K處邊坡土石坍方滿地泥濘，阻斷整條道路，雙向無法通行。

工務處指出，上午接獲通報158甲線43K處邊坡土石坍方，雙向道路中斷，幸好沒有人員傷亡，已請廠商出動機具前往清理。

工務處表示，通往草嶺的要道之一158甲線，因為坍方中斷，民眾可由149甲線道路，行經古坑樟湖接149乙線道路，也可到達草嶺。（編輯：黃世雅）1080612