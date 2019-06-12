下泌尿道與憂鬱症狀可能共病 醫籲合併治療

奇美醫學中心精神科主治醫師黃隆正（右）與婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌（左）12日發表聯合研究指出，憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀有共病及雙向因果關係。中央社記者楊思瑞攝 108年6月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南48歲婦女因長期失眠，服藥效果不佳，就醫後發現焦慮症狀，還有夜尿及尿失禁等困擾。醫師指出，憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀有共病及雙向因果關係，合併治療會有更好效果。

奇美醫學中心精神科主治醫師黃隆正今天受訪表示，這名48歲婦女是因到診所拿藥服用後效果不佳，才到門診就醫。詳細詢問後才得知有憂鬱、夜間頻尿、尿失禁等症狀；經轉介婦產部婦女泌尿科合併治療，服藥一個多月症狀已有改善。

黃隆正指出，奇美醫學中心精神科與婦產部婦女泌尿科的2項聯合研究，以台灣健保資料庫分析，證實憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀不僅有共病關係，且為雙向的因果關係。下泌尿道症狀就診的患者中，罹患憂鬱或焦慮的比例，大約會是一般人的2倍，研究結果已分別刊登於兩個國際知名期刊。

他說，憂鬱、焦慮與下泌尿道症狀可能有共同的致病機轉，未來仍需要更多研究來了解詳細機轉、藥物發展及其他治療方法。民眾及都醫師應注意共病狀況，在有需要時跨科別相互轉介及合併治療，才能有更好效果。（編輯：方沛清）1080612