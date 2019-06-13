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彩虹愛情雨傘裝置 嘉義北門驛成絕美車站

最新更新：2019/06/13 17:56
嘉義市政府近期在北門車站前廣場打造裝置藝術「彩虹愛情雨傘」，營造浪漫氛圍，成功吸引不少網友前來打卡朝聖。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月13日
嘉義市政府近期在北門車站前廣場打造裝置藝術「彩虹愛情雨傘」，營造浪漫氛圍，成功吸引不少網友前來打卡朝聖。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月13日

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）嘉義市政府最近在阿里山鐵路北門驛廣場布置「彩虹愛情雨傘」裝置藝術，浪漫的氛圍讓北門驛成為絕美車站，繽紛夢幻的場景，也成為網友打卡拍照的地點。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，如今是北門車站的「彩虹愛情雨傘」裝置藝術，在樹梢間掛上約30把馬卡龍色雨傘，並以繽紛的彩帶點綴，再搭配Tiffany藍色大型鑽戒造型的拱門，自8日完工起就吸引大批民眾前往打卡。

市府表示，印度詩人泰戈爾的經典詩句：「眼睛為她下著雨，心卻為她打著傘，這就是愛情。」雨傘有為情人遮風擋雨的象徵；歌手洪榮宏演唱的情歌「一支小雨傘」傳唱多年，也讓「彩虹愛情雨傘」充滿浪漫情懷。

市府指出，自今年5月1日起至6月30日止的「春遊嘉義市方案」以愛情為主題，並自5月24日起推出「桃城愛情大宣言」活動，邀請民眾至「嘉義行旅」臉書指定區上傳與愛情有關照片、加上30字內的告白文字，就可參加抽獎，獎項有嘉義市10間高級雙人房住宿券。（編輯：陳俊碩）1080613

嘉義市政府在阿里山鐵路北門車站前廣場打造裝置藝術「彩虹愛情雨傘」，於樹上掛起馬卡龍色雨傘，再以繽紛的彩帶瀑布點綴，營造甜美浪漫氛圍。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月13日
嘉義市政府在阿里山鐵路北門車站前廣場打造裝置藝術「彩虹愛情雨傘」，於樹上掛起馬卡龍色雨傘，再以繽紛的彩帶瀑布點綴，營造甜美浪漫氛圍。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真　108年6月13日
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