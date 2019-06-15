秋行軍蟲入侵 屏東車城也淪陷急耕鋤

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣車城鄉田中村玉米田發現秋行軍蟲，經傳照片影片給動植物防疫檢疫局及高雄區農業改良場確認。屏東縣政府農業處表示，上午緊急進行耕鋤作業。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，這處玉米田約0.98公頃，接獲許姓農民通報後，隨即將影片及照片傳防檢局確認，高雄區農業改良場人員同步確認秋行軍蟲幼蟲體。

縣府啟動跨局處分工，警方現地拉封鎖線，工務處調派挖土機，由農會協助調運烏肥，共同分工辦理防疫工作。農業局人員、車城地區農會及高雄區農業改良場人員趕抵現場設置封鎖線進行管制，並由農改場專家再次鑑定確認。

依環境及天氣因素，按防檢局緊急作業防治作業流程規定採現地掩埋銷燬，現地挖3公尺以上坑洞，剷除作物移入坑內，覆土1公尺後覆蓋烏肥並灑水。

秋行軍蟲連日來在苗栗、嘉義、宜蘭陸續發現入侵案例。屏東縣政府13日成立緊急應變監控防治工作小組，杜絕防範秋行軍蟲入侵。原定下週要主動出擊會同各鄉鎮公所與高雄農改場共同勘察，針對縣內種植玉米地區的高樹鄉、鹽埔鄉、新園鄉、車城鄉等11個鄉鎮進行主動巡查，未料上午有就有通報案例。(編輯:孫承武) 1080615