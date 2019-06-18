高捷董座郝建生功成身退 楊岳崑接棒

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄捷運公司今天召開股東常會選出第8屆董事、監察人共11人，再召開董事會推選楊岳崑擔任董事長，他現職是中鋼公司財務部副總經理，新職7月1日生效。

依照「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設案興建營運合約」相關規定，高捷變更負責人應徵得市府同意。市府捷運局今天由副局長吳嘉昌代表市府行使高捷新任董事長同意權。新任董事及監察人任期自108年7月1日至111年6月30日。

楊岳崑現職是中鋼公司財務部副總經理，市府捷運局盼新任董事長能持續致力於提升高捷服務品質及捷運運量，強化營運績效，為高雄市民創造更便利的運輸服務。

現任董事長郝建生擔任高捷兩任董事長共6年，稍早也有一年半擔任總經理的資歷，他曾任高市府秘書長，嫻熟市府財政及主計業務，轉任高捷總經理，多元化經營，致力改善高捷營運體質，帶領高捷公司從一年虧損逾新台幣24億元，經過修改營運合約後，讓高捷轉虧為盈，對於高捷營運功不可沒。郝建生將於6月30日卸任。

董監事會經中鋼公司、亞洲水泥公司、中欣開發公司、行政院國發基金、高雄銀行等法人代表推薦，選出董監事，再由第8屆董事會推選董事長。

第8屆董事、監察人共11名；董事9名、監察人2名。9名董事：楊岳崑、黃百堅、陳火坤、鄭燦鋒、徐逸治、林繼國、梅再興、葉天營、張修齊。監察人是周維崑、夏昭麗。

高捷去年實質盈餘逾6000萬元，平均日運量18萬1200人次。（編輯：陳俊碩）1080618