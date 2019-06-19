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神經內分泌腫瘤不易診斷 醫師:健檢可早期發現

最新更新：2019/06/19 17:53

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市立安南醫院消化科醫師蔡坤峰今天表示，神經內分泌腫瘤對一般人較陌生，但近年發生率漸增，發生原因不明且不易診斷，但隨著健檢和內視鏡檢查普及，有些可早期發現。

蔡坤峰指出，神經內分泌腫瘤好發於40歲至69歲，男性高於女性，可能和人體神經系統分布有關，約6成生長在胰臟或胃腸道，其次是肺部及支氣管。

他表示，神經內分泌腫瘤分為功能性腫瘤及非功能性腫瘤；功能性腫瘤中的胰腸胃道腫瘤，多以熱潮紅、腹痛、腹瀉、低血糖、盜汗等症狀表現；非功能性腫瘤因沒有症狀，發現時已較嚴重且合併轉移。

神經內分泌腫瘤不易診斷，從發生到診斷約需5年至6年的時間，但隨著健檢和內視鏡檢查的普及，有些生長在消化道的神經內分泌腫瘤得以早期發現，且透過內視鏡手術切除。

蔡坤峰說，神經內分泌腫瘤病程緩慢，存活期率高，但不同期別有不同的治療方式，目前健保給付已通過新型長效型體抑素，可對神經內分泌腫瘤症狀進行控制，提升無症狀存活期的可能性。

蔡坤峰表示，神經內分泌腫瘤多屬低惡性度預後佳，但仍有潛在的惡性化轉移風險，一旦懷疑就要儘快進行抽血及影像內視鏡檢查，期以早期發現治療。（編輯：吳佳穎）1080619

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