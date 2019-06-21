病童暘暘不痛了 捐眼角膜助2幼童重見光明

生死緣植愛系列報導3（中央社記者陳偉婷台北21日電）2歲的「唐寶寶」暘暘有先天性心臟病，在多次心臟手術後離世。忍著悲痛，他的媽媽幫暘暘捐出眼角膜，幫助另2名更年幼的孩子重見光明，也希望暘暘短暫的生命，盡力回饋社會。

有些孩子出生時，因先天性的問題或感染，必須移植心、肝、腎、小腸才能救命，也有一部分孩子等待眼角膜，才有機會看世界。根據器官捐贈移植登錄中心統計，目前12歲以下各器官等候人數共有37人。

但是，兒童器官捐贈來源極少，根據統計，民國97年至107年這10年間，3歲以下捐贈者僅14人、4至12歲捐贈者有24人。

雖然捐贈器官的孩童不多，但每一個等待器官移植的孩子和家長都懷抱希望。專長小兒開心手術的台大醫院心血管中心主任陳益祥說，這必須「有緣才有分」，每個孩子都是爸媽心中的寶，無法強求。等心的孩子往往要等上數年才有機會，多數都是來不及等到而離世。

要失去子女的家長忍著大悲、談大愛捐贈並不容易。幼童捐贈者暘暘的媽媽侯秀賢說，雖然孩子死了，但肉體在被火化之前，還能幫助其他可愛的孩子重見光明、有活下來的機會，這件事本身就有感動人心的力量。

早在懷孕的時候，侯秀賢就發現暘暘有先天性心臟病法洛氏四重症，出生後又確診唐氏症。儘管孩子如此特別，她曾一度憤怒、否認，覺得「我的人生要毀了」，卻在和暘暘相處的2年多來，感受到家有特殊兒其實是珍貴的禮物。

今年5月，暘暘進行心臟矯正手術，但因手術風險本來就高，暘暘沒有成功挺過，需要用葉克膜，且在加護病房住院1個月間，病況起起伏伏，甚至1個月內歷經8次手術，打破了執刀醫師的紀錄。

侯秀賢受訪時表示，當時暘暘用葉克膜維生，身體器官已逐漸衰敗，腳也發黑、長水泡，她看了非常不捨。她常利用機會跟暘暘聊天，或許是母子連心，有一天，她明顯感覺到孩子真的累了，她就在暘暘耳邊說：「你累了的話就休息吧，媽媽會勇敢面對。」隔日，暘暘如同沉睡一般，安詳的離世。

因暘暘病況嚴重，身上的器官多已衰竭，最後捐出一雙眼角膜。配對結果也很快出爐，受贈者是2名比暘暘年紀更小的孩子。

侯秀賢說，她過去多年來一直想要簽署器官捐贈意願，但總想著「時間還早」、「以後再簽」；但暘暘手術期間，她突然向醫院拿了意願表填寫，先生看她填寫，也主動表態加入，兩人討論過後，也決定讓暘暘捐出器官。

雖然其他家人曾對暘暘器捐提出質疑，認為「孩子已經受了病痛折磨，何苦要再挨刀？」侯秀賢說，長輩觀念比較保守，甚至誤會捐眼角膜是摘除整個眼球，擔心外觀不好看。但只要經過詳細的說明、解釋，長輩也能理解大愛的價值。

「暘暘是一個愛笑的孩子，我現在想起暘暘，都是想起他的笑容。」侯秀賢表示，暘暘這個孩子，從孕期到離開，常常帶給她驚訝、驚恐和很多的驚喜，彷彿是上帝做好了安排。

侯秀賢說，還記得暘暘手術前抽血，他在加護病房裡面哭叫至少20分鐘，讓門外的她萬般心疼。當抽血完，她終於抱到暘暘時，暘暘卻對她微笑，「在那當下他還用笑容療癒我們，是非常貼心的孩子。」

侯秀賢也表示，暘暘在加護病房搶救的過程，佔用許多社會資源，葉克膜就裝了3週，也花了很多健保費，她希望能盡力回饋社會，未來會持續分享暘暘的生命故事，讓更多人知道器捐的意義。

兒童器官勸募工作難度極高，奇美醫院專任器捐協調師李玲嫻說，工作中遇到病童的個案總是最令人揪心，會非常不捨。但也遇過一些年輕爸媽展現出對生命不一樣的看法，勇敢、堅定的捐出孩子的器官，不僅是一個自我療癒的過程，也常常感動醫護人員。

李玲嫻記得，一名2歲多的男娃，因嚴重癲癇影響到腦部，不幸腦死。家人在傷痛之餘仍很堅強，幫孩子辦了歡送會，並要大家「不要哭，也不要難過，弟弟沒有離開，只是去旅行。」小弟弟留下心臟、肝臟、腎臟還有全部的小腸，幫助和他一樣遭遇生命危險的病童。

還有6歲的「海綿寶寶」（化名），他因游泳意外溺水腦死，媽媽非常不能接受，第一時間也拒絕器捐。但海綿寶寶的外婆反而幫忙勸了媽媽。

李玲嫻說，外婆還記得，海綿寶寶1歲多時曾經住院，隔壁病床的孩子年紀比較大，但身型嬌小、皮膚泛黃，正在等肝臟救命。當時就在外婆心中埋下種子。

外婆後來勸女兒，「我們的孩子沒辦法活下去，我們會哭泣，但如果把孩子的肝臟捐出來，就可以換另一個媽媽不再哭泣了，這世上就少了一個傷心的媽媽。」

根據器捐中心統計，從97年至107年間，有142個12歲以下孩子接受器官移植，人生展開新頁。1080621（編輯：陳清芳/李亨山）