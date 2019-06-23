尿失禁迷思多 做錯運動狀況更嚴重

（中央社記者陳偉婷台北23日電）一項調查發現，部分台灣民眾對尿失禁認知不足，或認為是老年病，以為只要運動就能改善。專家指出，尿失禁成因複雜，若做錯運動可能愈做愈糟，應別害羞，儘速就醫治療。

台灣尿失禁防治協會上午舉行記者會，公布今年泌尿健康大調查。結果顯示，有85%民眾普遍對尿失禁認知不足，有9成民眾以為漏尿就是「膀胱無力」，有7成認為漏尿是正常老化。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，從調查可發現，許多民眾對尿失禁存有模糊的認知。如9成都認為跟膀胱無力有關，但醫學上並無此說法，造成尿失禁的原因很多也很複雜，如膀胱功能異常、年齡增長造成的生理變化、肥胖、便秘、懷孕生產、攝護腺肥大等都有可能。

廖俊厚說，有些民眾也誤以為，如果尿失禁，應多上廁所、少喝水、減少出門與人接觸、甚至自行買藥服用；但減少喝水可能造成感染問題更加嚴重，減少出門也會影響社交。如果不釐清病因就自行買藥處理，根本無法對症下藥。

台灣尿失禁防治協會副理事長蔡娟秀表示，另一種常見的迷思是以為「運動就能改善漏尿」，門診常看到病人，為了改善漏尿去健身房、做瑜伽，但如果沒有正確指導，沒有鍛鍊到骨盆底肌肉，做再多運動都只會讓情況更糟。

蔡娟秀說，除了育齡婦女應該注意外，其實便秘時用力解便也跟漏尿大有相關，但只有15%民眾有此認知，多數都認為無關。便秘的盛行率也很高，民眾應有所警覺。

調查也發現，有7成女性會用衛生棉當漏尿墊使用。蔡娟秀表示，經血和漏尿的瞬間排出量有明顯差異，經血是緩慢流出，漏尿可能一下子就漏很多，衛生棉無法瞬吸，很多民眾用了之後還是會有尿濕褲子的困擾，常常覺得身上有異味，甚至久了就不想出門。

廖俊厚表示，民眾切莫因漏尿侷限人生的可能，一旦察覺可能有漏尿問題，應就醫尋求專業協助。

2019泌尿健康大調查採網路問卷調查，期間為今年5月14日至6月9日，調查對象為一般民眾、照護工作者、泌尿科病友，有效問卷1253份。（編輯：陳清芳）1080623