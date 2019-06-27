蘇嘉全：觀音山得天獨厚 綠竹筍品質全台第一

立法院長蘇嘉全（後排左4）27日表示，五股觀音山是台灣的種筍聖地，無論地理位置、土壤結構與氣候條件都得天獨厚，火山灰地質非常適合種筍，每年產量可以高達2500公噸，品質也是全台第一。中央社記者陳俊華攝 108年6月27日

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院長蘇嘉全今天說，五股觀音山是台灣的種筍聖地，無論地理位置、土壤結構與氣候條件都得天獨厚，火山灰地質非常適合種筍，每年產量高達2500公噸，品質也是全台第一。

民進黨立委林淑芬、王榮璋、吳玉琴、郭正亮與新北市五股區農會上午在立法院舉行「五股觀音山綠竹筍」推廣會，邀請蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉、農業委員會副主任委員陳駿季等人出席，民進黨立委呂孫綾、吳秉叡、余天、周春米、黃秀芳、李麗芬、郭國文等人也到場支持。

蘇嘉全在臉書發文表示，看到一大盤色澤翠綠、透著金黃的綠竹筍，讓他想到小時候「割筍」的時光，他從小在農家長大，平日除了幫忙田務，有時也要跟著家人去山裡頭「割筍」，除了要在合適的地形、氣溫與濕度等條件下，等待竹筍冒頭，收割也非常講究時間的配合。

蘇嘉全說，因為筍子從破土到轉化成竹的時間非常短，稍遲一點就逐漸開始纖維化，失去原本鮮嫩的口感，若被陽光照射到，整體的味道更會由甜變苦。從這些細節就可以知道，種筍除了要挑好地點、細心培育，割筍更必須跟時間賽跑，非常辛苦。

蘇嘉全表示，五股觀音山是台灣的種筍聖地，無論地理位置、土壤結構與氣候條件都得天獨厚，有特別的沉積火山灰地質，非常適合種筍，一年綠竹筍的產量可以高達2500公噸，品質也是全台第一，每到產季總是引發全國搶購「一筍難求」。

林淑芬說，觀音山的綠竹筍每年產期從5月到9月，其中6月是最佳產期，無論是涼拌、清炒、煮湯都很美味，因此要趁臨時會期間，向大家推薦好食材。（編輯：李信寬）1080627