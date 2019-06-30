睡眠呼吸中止症 居家就能輕鬆測

（中央社記者陳偉婷台北30日電）不少民眾可能受阻塞型睡眠呼吸中止症所苦，但到醫院檢測並不方便，影響治療意願。雙和醫院和美國賓州大學合作，推居家睡眠檢測模式，讓民眾輕鬆在家測。

雙和醫院睡眠中心主任劉文德今天在研討會表示，阻塞型睡眠呼吸中止症候群全球盛行率約10%，亞洲則被低估，至少15至20%的人有這種問題，且年紀愈大盛行率愈高，年逾60歲中老年族群中，4至5成男性飽受此疾之苦，女性雖稍低，也有1/3。

劉文德說，阻塞型睡眠呼吸中止症候群患者若不接受治療，未來出現心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率將是正常人的3至5倍。罹患失智症、巴金森氏症、慢性咳嗽、胃食道逆流及失眠的機率也高。

患者因失眠導致睡覺品質不好，隔天上班上學往往精神不濟，易有嗜睡現象，常會影響當天工作及課業表現。另有研究發現，飽受頻頻夜尿之苦的人裡面，半數是因阻塞型睡眠呼吸中止症候群而起。

為解決這些問題，醫師通常會建議懷疑自己有阻塞型睡眠呼吸中止症候群的人，到醫院接受PSG多導睡眠檢測，但必須在醫院睡一晚，有些人不方便，且從頭到腳要接上20幾條監測導線，常造成民眾負擔。

美國睡眠醫學會年初公布指導綱領指出，居家睡眠檢測（HSAT）將逐漸取代在院PSG多導檢測。雙和醫院和美國賓州大學合作，透過遠距睡眠醫療平台，讓懷疑自己罹患阻塞型睡眠呼吸中止症候群的人可在醫師指導下，利用居家睡眠檢測儀器，在家輕鬆檢測。

劉文德說，5月底開始，雙和醫院和近10家診所合作，經醫師評估可行並給予詳細解說後，患者可將居家睡眠檢測儀器帶回家，就寢前準備就緒，即可自行檢測，日後再把儀器帶回診所，由醫師解讀檢測結果，再決定後續治療策略。

這種居家睡眠檢測（HSAT）的導線只有醫院PSG多導睡眠檢測的1/4左右，不僅方便，干擾也少，且在自己家裡進行，當事人通常會覺得自在些。

2019台北醫學大學暨賓州大學睡眠醫療聯合研討會上午舉行，劉文德透過專題演講「AI精準睡眠與居家檢測」，分享睡眠醫學最新發展趨勢及成果，朝精確醫學範疇推展。

研討會總召集人、台北醫學大學睡眠研究中心主任暨精神科主任李信謙表示，藉由與賓大睡眠醫學團隊進行睡眠治療線上教育、遠距醫療技術與實際案例分享，台灣經驗與美國經驗可獲得充份交流，並為台灣醫療擘劃永續醫療服務模式。（編輯：翁翠萍）1080630