台南第2例本土登革熱 中西區婦人確診

台南市政府登革熱防治中心2日確認中西區開山里一名74歲婦人為登革熱陽性，隨即在中西區公所成立三級指揮中心並召開應變會議。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府登革熱防治中心今天凌晨確認中西區開山里一名74歲婦人為登革熱陽性，為今年台南第2例本土登革熱病例。預計於今、明兩天完成個案活動地點附近的化學防治工作。

台南市政府登革熱防治中心主任陳怡表示，這名74歲的婦女無出國旅遊史，也沒有到高雄市及台南市永康區（台南今年第一例本土登革熱病例居住地）活動史。主要活動範圍於住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠。

陳怡指出，病例於6月30日開始出現發燒症狀，曾至醫院就醫，症狀改善後返家。7月1日因高燒再至醫院就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報衛生單位。防治中心於7月2日登革熱確診，基因型別為登革熱第2型。

他說，因病例近期無出國也未曾至高雄市及台南市永康區活動，社區恐有隱藏病例未被發現。因此，防治中心籲請中西區開山里民眾，及近2週內曾至東菜市場、開山里大埔福德祠活動民眾注意，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫進行登革熱快篩。

陳怡指出，中西區公所依規定標準作業程序進行全面防治工作，訂於今、明兩天完成病例住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追蹤、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。希望徹底根除可能的孳生源及找出隱藏病例，也請民眾配合防治工作。（編輯：陳俊碩）1080702