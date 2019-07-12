高雄市登革熱延燒 70歲男染病住院中

登革熱延燒，一名70多歲男性，疑遭住家附近的患者感染，目前住院治療中。圖為防疫人員進行消毒防治工作。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北12日電）登革熱延燒，疾管署今天宣布高雄再增一例登革熱本土病例，患者是70多歲的男性，家住三民區安吉里，疑遭住家附近的患者感染，目前住院治療中。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿指出，此個案近期無出國史，活動地以住家為主，6月27日起出現發燒、頭暈等症狀就醫，後因症狀未解，1日再次就醫時由醫院通報，但第1次檢驗結果研判需採檢第2次才可確定是否感染登革熱，經第2次檢驗後今天確診，目前住院中。

疾管署表示，個案居住地與6月23日發布的安吉里確定病例居住地相距約250公尺，根據發病日及活動地研判，可能在安吉里周邊社區感染，防疫人員已於2日完成居住地孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，並將持續加強三民區安吉里及周邊社區的緊急防治工作，也呼籲民眾主動配合各項防疫措施。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計47例本土登革熱病例，高雄市共39例、台南市8例。

疾管署呼籲，近日南部地區持續有大雨發生，民眾勿忘防蚊措施，並加強落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，才是防範登革熱最根本的方法；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：黃世雅）1080712