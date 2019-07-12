更多編輯台推薦新聞：
精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡
國際

精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄
生活

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄

溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強
運動

溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也在29日證實出現首例登革熱本土病例，防治中心研判，近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。
登革熱疫情擴散
新聞專題
登革熱疫情擴散11/11

高雄市登革熱延燒 70歲男染病住院中

最新更新：2019/07/12 20:59
登革熱延燒，一名70多歲男性，疑遭住家附近的患者感染，目前住院治療中。圖為防疫人員進行消毒防治工作。（中央社檔案照片）
登革熱延燒，一名70多歲男性，疑遭住家附近的患者感染，目前住院治療中。圖為防疫人員進行消毒防治工作。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北12日電）登革熱延燒，疾管署今天宣布高雄再增一例登革熱本土病例，患者是70多歲的男性，家住三民區安吉里，疑遭住家附近的患者感染，目前住院治療中。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿指出，此個案近期無出國史，活動地以住家為主，6月27日起出現發燒、頭暈等症狀就醫，後因症狀未解，1日再次就醫時由醫院通報，但第1次檢驗結果研判需採檢第2次才可確定是否感染登革熱，經第2次檢驗後今天確診，目前住院中。

疾管署表示，個案居住地與6月23日發布的安吉里確定病例居住地相距約250公尺，根據發病日及活動地研判，可能在安吉里周邊社區感染，防疫人員已於2日完成居住地孳生源檢查及噴霧罐壓罐作業，並將持續加強三民區安吉里及周邊社區的緊急防治工作，也呼籲民眾主動配合各項防疫措施。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計47例本土登革熱病例，高雄市共39例、台南市8例。

疾管署呼籲，近日南部地區持續有大雨發生，民眾勿忘防蚊措施，並加強落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，才是防範登革熱最根本的方法；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：黃世雅）1080712

延伸閱讀
嘉縣第3例境外移入登革熱 接觸者無疑似症狀北部2童染腸病毒重症 日本腦炎中部現蹤
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報