更多編輯台推薦新聞：
救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人
生活

救早產兒寫醫界傳奇 84歲修女葛永勉成正港台灣人

全球人口將破80億 中國日本不增反減
國際

全球人口將破80億 中國日本不增反減

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
一週大事／譴責或支持中國新疆政策 一張地圖看懂各國立場
首頁 / 生活

抽菸嚼檳榔喝酒配熱湯 35歲男子罹患食道癌

最新更新：2019/07/13 19:01
不到40歲的林姓男子（右）確診食道癌第3期，在家人陪伴支持下，到台中榮總接受胸腔外科醫師林志鴻（左）診治及食道重建手術後，順利重回工作崗位，重拾美好人生。中央社記者趙麗妍攝　108年7月13日
不到40歲的林姓男子（右）確診食道癌第3期，在家人陪伴支持下，到台中榮總接受胸腔外科醫師林志鴻（左）診治及食道重建手術後，順利重回工作崗位，重拾美好人生。中央社記者趙麗妍攝　108年7月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）35歲林姓男子是個老菸槍，日嚼50顆多檳榔，喜歡喝烈酒配熱湯，去年他因吞嚥不適，就醫確診食道癌，配合醫囑接受治療，現重回工作崗位，共享天倫樂。

台中榮總胸腔外科今天舉行「好呷俱樂部」食道癌病友會，70多名病友、家屬出席，林姓男子現身分享自身抗癌經驗，呼籲病友，遇到癌症就是接受和面對。

胸腔外科主任莊政諺指出，根據統計，食道癌在10大癌症死亡率中排名第9位，在男性癌症死亡率中排名第5位。民眾如果出現胃酸逆流、吞嚥不適等症狀，宜就醫檢查，建議40歲以上民眾可定期接受胃鏡檢查，早期發現早期治療。

林先生是個貼磁磚的師傅，從14歲開始抽菸，工作後接觸檳榔、酒，天天不離身，曾經一天要抽2包菸、還要喝保力達、加上啤酒、高粱酒，檳榔日嚼50多顆，餐餐吃辣，喜歡喝烈酒配熱湯。

去年出現耳朵痛、吞嚥不適、喉嚨卡卡等症狀，起初以為感冒到附近診所就醫，服用止痛藥後一度有改善，但沒吃藥時症狀又發作。在看到演員安迪因食道癌過世的新聞，懷著第二胎的妻子拉著他到大醫院檢查。

林男到台中榮總接受胃鏡檢查，切片報告確認為食道癌，即將臨盆的妻子淚流滿面，林男配合醫囑接受治療，在家人陪伴下，順利度過化療、放療，手術切除腫瘤並重建食道，現在定期回診追蹤，日前返回工作崗位。

台中榮總胸腔外科醫師林志鴻表示，食道癌的危險因子有吸菸、過度飲酒、嚼檳榔、長期吃辣、燙口熱湯等，近年來隨著抽菸、喝酒、嚼檳榔的民眾漸趨年輕化，罹患食道癌的年齡層也有降低的現象，建議民眾戒除菸、酒、檳榔。（編輯：黃世雅）1080713

台中榮總胸腔外科13日舉行「好呷俱樂部–食道癌病友座談會」，邀請癌友與家屬出席分享抗癌心路歷程，也提醒民眾遠離菸、酒、檳榔等，降低罹癌風險。中央社記者趙麗妍攝　108年7月13日
台中榮總胸腔外科13日舉行「好呷俱樂部–食道癌病友座談會」，邀請癌友與家屬出席分享抗癌心路歷程，也提醒民眾遠離菸、酒、檳榔等，降低罹癌風險。中央社記者趙麗妍攝　108年7月13日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報