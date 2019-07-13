抽菸嚼檳榔喝酒配熱湯 35歲男子罹患食道癌

不到40歲的林姓男子（右）確診食道癌第3期，在家人陪伴支持下，到台中榮總接受胸腔外科醫師林志鴻（左）診治及食道重建手術後，順利重回工作崗位，重拾美好人生。中央社記者趙麗妍攝 108年7月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）35歲林姓男子是個老菸槍，日嚼50顆多檳榔，喜歡喝烈酒配熱湯，去年他因吞嚥不適，就醫確診食道癌，配合醫囑接受治療，現重回工作崗位，共享天倫樂。

台中榮總胸腔外科今天舉行「好呷俱樂部」食道癌病友會，70多名病友、家屬出席，林姓男子現身分享自身抗癌經驗，呼籲病友，遇到癌症就是接受和面對。

胸腔外科主任莊政諺指出，根據統計，食道癌在10大癌症死亡率中排名第9位，在男性癌症死亡率中排名第5位。民眾如果出現胃酸逆流、吞嚥不適等症狀，宜就醫檢查，建議40歲以上民眾可定期接受胃鏡檢查，早期發現早期治療。

林先生是個貼磁磚的師傅，從14歲開始抽菸，工作後接觸檳榔、酒，天天不離身，曾經一天要抽2包菸、還要喝保力達、加上啤酒、高粱酒，檳榔日嚼50多顆，餐餐吃辣，喜歡喝烈酒配熱湯。

去年出現耳朵痛、吞嚥不適、喉嚨卡卡等症狀，起初以為感冒到附近診所就醫，服用止痛藥後一度有改善，但沒吃藥時症狀又發作。在看到演員安迪因食道癌過世的新聞，懷著第二胎的妻子拉著他到大醫院檢查。

林男到台中榮總接受胃鏡檢查，切片報告確認為食道癌，即將臨盆的妻子淚流滿面，林男配合醫囑接受治療，在家人陪伴下，順利度過化療、放療，手術切除腫瘤並重建食道，現在定期回診追蹤，日前返回工作崗位。

台中榮總胸腔外科醫師林志鴻表示，食道癌的危險因子有吸菸、過度飲酒、嚼檳榔、長期吃辣、燙口熱湯等，近年來隨著抽菸、喝酒、嚼檳榔的民眾漸趨年輕化，罹患食道癌的年齡層也有降低的現象，建議民眾戒除菸、酒、檳榔。（編輯：黃世雅）1080713