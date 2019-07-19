吹哨者質疑檢舉獎金給太少 食藥署釋疑

（中央社記者張茗喧台北19日電）去年有民眾舉發黑心業者違法販售逾期海鮮，卻只拿到7萬元檢舉獎金，質疑給太少。食藥署解釋，按現行規定，各縣市政府會視吹哨者案件貢獻度不同，給予20%至60%檢舉獎金。

近年許多食安事件是靠內部員工檢舉，才讓黑心業者惡行曝光，但多名吹哨者近來頻頻向立委陳情，認為他們冒著丟工作的風險檢舉黑心業者，但檢舉獎金發放卻拖太久、給太少；去年台南市某商行員工舉發業者販售逾期海鮮食品，近日再向立委陳情，認為獎金太少。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿澄清此事，食藥署副組長張馨文受訪時表示，由於多數食安事件開罰權責都在地方政府，因此食安檢舉獎金的發放也會隨各縣市規定不同而有所差異，一般按照案件貢獻度不同，給予罰鍰20%至60%作為檢舉獎金，也有部分縣市額外加碼檢舉獎金。

張馨文說，根據了解，上述商行經員工檢舉黑心行徑後，依違反食品安全衛生管理法開罰新台幣12萬元，台南市政府也依規定給予罰鍰60%、約7.2萬元獎金。

張馨文指出，若案件涉及邊境查驗等中央主管機關管理的業務，則可依「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」獲得裁處實收金額的20%至50%作為檢舉獎金。

對於吹哨者質疑獎金太少，張馨文說，吹哨不單單是為了獎金，也是替社會揪出不法業者，鼓勵民眾發現食安疑慮案件時，可撥打「1919」全國食安專線或1999服務專線檢舉，共同維護食品安全。（編輯：管中維）1080719