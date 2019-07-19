吹哨者悲歌 立委憂恐成食安漏洞

國民黨立委陳學聖（中）19日在立法院召開記者會，憂心吹哨者檢舉食安事件，代價卻是面臨失業、人身安全威脅等問題，期盼政府拿出對策，否則恐成食安漏洞。一位食安事件的檢舉人（右）出席記者會，戴著口罩訴說吹哨者悲歌。中央社記者范正祥攝 108年7月19日

（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨立委陳學聖今天召開記者會指出，吹哨者檢舉食安事件，卻面臨失業、人身安全威脅等問題，此類案件不斷重演，期盼政府拿出對策，否則恐成食安漏洞。

對於立委提醒政府注意食安法在規範和執行之間的鴻溝，衛生福利部食品藥物管理署企劃及科技管理組副組長張馨文說，衛福部鼓勵吹哨者，共同維護食品衛生安全。各地方政府依自治條例設定檢舉獎金，中央也有訂定食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法並有吹哨者條款，地方政府也可以向中央申請食安基金補助。

一位食安事件的檢舉人今天現身立法院，戴著口罩訴說吹哨者悲歌。去年台南查獲一起黑心海鮮事件，將過期、已腐壞的海鮮改標，竄改有效日期，使過期食品流通於市面。這位吹哨者說，但違法業者卻是僅遭輕罰新台幣12萬元，他領到7萬2000元檢舉獎金，代價卻是失業多時、流落外地工作，甚至面臨人身安全威脅。

已是第3度就同類案件召開記者會的陳學聖表示，如果吹哨者勇敢站出來的下場是這樣，將沒有人願意再站出來冒險。期盼政府拿出對策，否則恐成食安漏洞。

陳學聖指出，除了重罪不應輕罰，有關食安事件檢舉獎金的檢討，食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法設有2種不同的類型，分別是第4條以罰鍰實收金額一定比例計算，以及第5條於重大案件即時另外發放。目前各地方政府自訂的辦法，只限於第4條的模式，對於第5條非常陌生，甚至怯於使用，導致檢舉人權益受損。

他呼籲，鼓勵吹哨者，衛福部應針對食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法第5條的解釋與適用，召集各地方政府進行會報，才能充足食安事件的檢舉誘因。

陳學聖也建議，目前食安基金有1億4000多萬元，應真正用在維護食品衛生安全的刀口上。對於鼓勵吹哨者，除了地方的獎勵金外，中央也應預算支持。（編輯：林興盟）1080719