防汛整備強化 高市水利局完成排水清疏作業

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）為提升高雄市防汛效能，高雄市水利局針對橋頭區典寶溪排水及鳥松區坔埔排水辦理清疏，日前完工，分別清除土方近3萬立方公尺及約3500立方公尺，有效提升防洪能力。

高雄市水利局今天新聞稿指出，為提升高雄市防汛效能，減少汛期期間豪雨積淹風險，水利局自4月18日起，針對橋頭區典寶溪排水及鳥松區坔埔排水辦理清疏作業。

其中，典寶溪清疏範圍自橋仔頭橋至五里林橋，河道內雜草及淤泥等物已清除完成，共清除土方近3萬立方公尺。水利局表示，清疏後可有效加速暴雨期間通洪能力，保障居民生命財產安全。

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另外，鳥松區坔埔排水屬鳳山溪上游重要排水系統，此次清除土方量約3500立方公尺，部分渠段需進行水上作業。水利局表示，透過此次清疏工程，坔埔排水排洪能力將大幅提升。

水利局指出，此次排水清疏作業花費約新台幣350萬元，面對氣候變遷及極端氣候日益嚴峻，後續將持續關注高雄市排水渠道情形，並依現況辦理對應措施，透過加強整備強化都市排水韌性。（編輯：謝雅竹）1140603