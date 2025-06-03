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偏遠學校學士後教育學分班 擴大開14班招540名

2025/6/3 14:28（6/3 15:18 更新）
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偏遠學校學士後教育學分班，擴大開14班招540名。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部擴大114學年偏遠地區學校學士後教育學分班進修名額，中等教育師資開設4班、預計招收90人，國小師資開設10班、招收450人，並鼓勵優先錄取偏遠地區學校服務年資較長者。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升偏遠地區學校師資品質，保障偏遠地區學生受教權益，教育部自110學年起推動「偏遠地區學校學士後教育學分班」，提供偏遠地區學校具備一定服務年資且尚未取得教師證書的代理教師，進修師資職前培育課程機會。

114學年偏遠地區學校學士後教育學分班規劃由4所師培大學開設中等學校師資班、9所師培大學開設國小師資班，於全國北、中、南、東等4大區域分區招生，歡迎符合一定年資且未具教師資格的偏遠地區學校代理教師踴躍報名。

教育部表示，經衡平偏鄉教學品質及師資儲備供需條件下，114學年將適量擴大偏遠地區學校學士後教育學分班進修名額；另外，中等學士教育學分班也納入符合一定服務年資的原住民代理教師，可外加於原核定招生名額，且服務學校年資不受偏遠地區限制，以支持原住民族教育。

根據各縣市偏遠地區學校代理教師進修需求調查，114學年中等學校師資班開設4班9組教學專長，預計招收90人；國小師資班部分，預計開設10班、招收450名一般代理教師。

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教育部也鼓勵師資培育大學於招生甄選階段，可對於「設籍於服務偏遠地區學校所屬縣（市）區域」與「由現職偏遠地區學校推薦」者給予加分，優先錄取偏遠地區學校服務年資較長者，以強化代理教師在地扎根留任偏鄉服務意願。

偏遠地區學校學士後教育學分班課程規劃將採「彈性遠距及集中授課」，透過平日夜間遠距課程、寒暑假密集班與假日授課等方式，以兼顧偏鄉代理教師進修便利性與師資職前教育授課品質。（編輯：陳清芳）1140603

#代理教師
#教育部
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