「最強高中生」Ray慈善賽狂飆3分彈 主播頻喊：來自台灣[影]

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影片來源：RAY LIVE

（中央社記者黎建忠台北3日電）被網友稱為「最強高中生」的台灣百萬網紅Ray，日前參加1場創作者慈善籃球賽，化身瘋狂射手，全場飆進4記三分球，讓賽事主播高喊From Taiwan，替台灣做足宣傳。

未公布過本名的台灣網紅Ray，原是淡江中學的學生，跟時下年輕人一樣喜歡觀看YouTube影片，及各種實況直播。

2023年他到日本旅行，巧遇在Twitch擁有百萬粉絲的美國直播主賽納特（Kai Cenat），Ray鼓起勇氣上前攀談，這次的巧遇讓2人變成朋友，也拉抬Ray在網路世界的人氣，直接紅到美國去；由於他高中畢業就投入直播世界，因此被稱為「最強高中生」。

Ray在隔年接受GQ Sports專訪，影片一開始就大方介紹中華民國台灣的護照，還有維力炸醬麵、珍珠奶茶等道地台灣食物，影片一出就被網友封為最強外交官。

影片來源：GQ Sports

2天前，Ray受邀到休士頓參加1場創作者籃球公益賽，儘管只是娛樂性質，但擁有不錯籃球底子的他，全場投進4記三分球，還包括比賽終了前1記接近中場的Logo Shot，讓賽事主播在介紹球員出場及比賽過程中，都曾高喊From Taiwan。（編輯：吳素柔）1140603