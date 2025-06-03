高市府簽署公部門永續發展倡議 推動淨零轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市政府今天舉行市政會議，並與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」，推動淨零轉型。市長陳其邁表示，希望能採取具體行動，達成淨零減碳目標。

這份倡議書由陳其邁與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署。陳其邁表示，希望跟基金會合作共同推動淨零轉型，採取具體行動，達成淨零減碳的目標。

陳其邁並指出，市府依據聯合國永續發展的指標，六都唯一每年提交自願檢視報告；同時，高雄市議會昨天通過「城市碳預算」，希望高雄市在2026年將城市碳排降至5093萬噸，以實際行動支持達成淨零減碳。

市府環保局長張瑞琿表示，簽署「公部門永續發展倡議書」，承諾將強化機構治理，成立專責永續發展團隊，定期發布自願檢視報告，及加速可再生能源的使用，制定碳中和戰略等。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，針對興達電廠燃煤機組發電，陳其邁也再次重申，市府已駁回申請展延，因此興達電廠燃煤機組只能每年最多在緊急狀況等情形運轉720小時，如果超過720小時，就會開罰，市府會嚴格監督台電。

另外，陳其邁也在市政會議前聯訪時，針對立委高金素梅指高市府在預算上忽視原民地區一事提出澄清。陳其邁說，他上任後增加了預算，包括緊急工程、社福等，希望錯誤數字不要以訛傳訛。（編輯：謝雅竹）1140603