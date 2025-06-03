苗市為公路車道重整惹議 鍾東錦：宣導期暫停開單

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市為公路道路重整劃設偏心左轉車道標線實施不到1個月惹民怨，有民眾1公里內接6張違規罰單，縣長鍾東錦今天說，已開出50多張罰單由縣府處理，另訂宣導適應期暫不開單。

縣府為改善市區道路交通，自5月18日起在苗栗市為公路自福星街至國華路間7處路口，重整車道並劃設偏心左轉車道、設置人行空間等，改善長度約1公里，然而標線重繪引發民怨，甚至用路人行駛該路段，遭連續檢舉接獲6張違規罰單。

地方人士抱怨，1公里連續7路口間距離非常短，且為公路路幅不寬，路旁設有停車格，再增加左轉專用道，壓縮直行車道空間，汽、機車混合爭道更嚴重，尤其在國華路口，直行車若沒有及早準備走內側車道，無論汽、機車都可能跨越左轉專用道前方槽化線，增加違規風險。

民進黨籍縣議員許櫻萍在議會質詢提及此事，縣長鍾東錦回應，原本施工計畫是一個路口的標線劃設配合號誌調整，兩者同步改好之後，再往下一處路口施作，結果工程實際施作是將標線從頭劃設到底，號誌來不及配合，導致這幾天民眾感覺無所適從。

鍾東錦表示，這部分或許施工單位有疏忽、縣府交工處也有監督不周問題，不能歸咎於鄉親，縣府應該要承擔，因標誌標線造成的違規罰單統計到昨天有50多張，會由縣府收回做妥適處理。

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鍾東錦說，罰單既然開了一定要有人繳，只是誰來繳的問題，若後續釐清是包商有過失當然可以歸責於廠商，若是縣府相關單位的疏忽，縣府再想辦法處理，不會讓鄉親吃虧。

此外，苗縣府交通工務處今天邀苗市公所及地方民代實地會勘，決議兩週內完成配套改善，改善完成後1個月為適應期，縣府將函文警方除重大違規外，只勸導不開單。（編輯：張銘坤）1140603