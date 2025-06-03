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世界警消運動會6/27登場 劉世芳授旗勉創佳績

2025/6/3 13:18
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）「2025年第21屆世界警察消防運動會」自6月27日起在美國舉行，內政部長劉世芳今天特別授旗給代表團團長、警政署副署長廖美鈴，期勉代表團共創佳績，提高台灣國際能見度。

「2025年第21屆世界警察消防運動會」授旗典禮於今天上午在警政署大禮堂舉行，劉世芳親臨主持、致詞及授旗，藉此鼓舞選手士氣，更期勉代表團能團結互助、共創佳績，同時做好外交工作，提高台灣執法機關的能見度。

警政署透過新聞稿表示，世界警消運動會舉辦目的，在於鼓勵執法人員積極參與各項體技活動，藉以強化執勤量能，並促進國際交流。這次賽事將於6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，全球70多個國家、近萬名警消及相關執法人員共同參與各項競賽。

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同時，本屆國內參賽隊伍由警政署及消防署所屬警察、消防人員組成，由廖美鈴與消防署專門委員吳宏毅共率21名警察、39名消防員，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等項目。

警政署說，為使選手能獲得完整運動照護與訓練恢復，特別聘請專業防護員隨團進行訓練照護，讓選手無後顧之憂，安心、專注於每場賽事，為國爭光。（編輯：張銘坤）1140603

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