診所使用過期3年注射液 護理員停業罰鍰處分

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市一家診所使用過期3年注射液，病患向護理人員反映後竟得到「標籤只是給衛生局看的」等回應，民眾向議員反應後，衛生局立即開罰，而護理人員也受到停業2個月的處分。

時代力量桃園市議員簡智翔今天受訪表示，有民眾陳情指出，在八德區一家診所竟使用過期葡萄糖氯化鈉注射液，民眾發現後向護理人員反應，竟得到「沒關係，有問題會起疹子」以及「標籤只是給衛生局看的」等回應，氣得民眾找上市議員陳情。

簡智翔表示，藥事法第21條明定過期的藥品就是劣藥，施用在民眾身上就是違法，診所施打在民眾身上的注射液製造日期為2013年，有效期限至2016年，已經過期3年。他要求市府調查有多少民眾使用到過期藥品，全面清查各診所並公布違規名單，清查診所囤積藥品、點滴行為。

衛生局主任秘書林國甯表示，衛生局在派員稽查後，現場查獲殘留過期注射液空瓶以及36種過期藥劑，診所違法事證明確，除對護理人員不當行為處2個月的停業處分，對醫師負責人未善盡督導所屬醫事人員執行業務部分，依違反醫療法處新台幣5萬元罰鍰，過期藥品也依違反藥事法規定處6萬元罰鍰。（編輯：卞金峰）1080724