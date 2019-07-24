保護大潭藻礁 環團籲立即啟動自然地景審議

（中央社記者范正祥台北24日電）搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體今天促請政府重視藻礁的重要性與價值，呼籲立即依文資法啟動「大潭藻礁自然地景」審議，並命令中油三接停工。

國民黨立委許毓仁在立法院召開「挽救全球僅存大潭藻礁、中油三接應立即停工」記者會表示，農業委員會委託中央研究院的評估報告已於日前出爐，指出桃園大潭G1及G2區發現一級保育類柴山多杯孔珊瑚族群，是全台灣甚至全球僅存族群。

他說，中油將於7月底在工業港施作海上沉箱放置，恐有破壞藻礁海岸生態疑慮。

許毓仁呼籲，農委會應依「野生動物保育法」擴大野生動物保護區的核心區範圍，海洋委員會也應據「文化資產保存法」，將大潭藻礁指定為暫定自然地景，讓中油三接退出大潭海域，才能保留住這個史無前例能夠讓台灣驕傲的珍貴生態系。

出席記者會的搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油即將在工業港施作海上沉箱放置，這絕對會造成藻礁的破壞，已經符合文資法所述的緊急情況。他促請中央主管機關應立即啟動「大潭藻礁自然地景」審議，並命令中油三接停工。

海洋委員會、農委會、桃園市政府、中油也派員出席記者會。海委會海洋保育署副署長宋欣真說，後續會與農委會林務局與桃園市政府召開專案諮詢會議討論。

不過，許毓仁認為，此事有急迫性，海保署若不處理，他在立法院內政委員會將要求凍結海保署預算。他要求海保署必須在3週內召開相關會議，做出適當處置。

中油天然氣事業部副執行長李皇章說，藻礁議題在環評階段都有經過專家學者冗長討論，後續相關審查都是依據法令並獲得許可才會施工，會盡最大力量維護。

對此，東海大學生命科學系特聘教授林惠真質疑，中油三接施工會影響藻礁保育。她說，沒有反對第三天然氣接受站，反對的是在大潭藻礁這個地方設立。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，「暫定自然地景」是一個緊急的措施，可以藉此保護大潭藻礁生態不受到難以回復的傷害，政府應立即啟動審議。

此外，搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體也公布連署，要求行政院應立即依文資法啟動「大潭藻礁自然地景」審議，並令觀塘三接工業港工程即刻停工。（編輯：張均懋）1080724