發票特別獎號4開頭 最多曾誕生14位千萬得主

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）最新一期統一發票今天開獎，今年5、6月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號為46356460，回顧過去開獎紀錄，獎號為「4」開頭時，最少曾開出11張、最多曾開出14張千萬中獎發票。

5、6月特獎（200萬元）獎號則為56337787，頭獎（20萬元）3組分別是93339845、83390355及80431063。本期增開2組6獎（200元）獎號則為984及240。中獎民眾自8月6日起可開始領獎，領獎期限至11月5日止。

根據歷史紀錄，過去特別獎（1000萬元）獎號只有5次為「4」開頭，且都是比較久以前的紀錄，最少曾開出11張、最多曾開出14張中獎發票；預估近年隨著水、電、瓦斯等公用事業以及跨境電商陸續加入開發票行列，本期中獎張數可望再提升。

財政部也提醒，至今3、4月統一發票，還有多達9張千萬特別獎中獎發票．以及7張200萬特獎中獎發票還沒來兌領。

其中包括2張跨境電商Google所開出的雲端發票，1張對中特別獎（1000萬元），只花新台幣30元在手機Google Play商店購買應用程式服務就中獎，另1張則對中特獎（200萬元），也只花了160元，同樣是購買應用程式中獎。

此外，有一張特別獎（1000萬元）中獎發票，只花8元在全聯福利中心三重天台門市買一份聯合晚報就中獎，相當幸運，呼籲曾在此購物民眾，找找家中散落發票，以免與大獎擦身而過；3、4月期中獎統一發票，在9月5日前都還可兌領。（編輯：趙蔚蘭）1080725