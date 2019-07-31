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Eleven Sports斷訊風波 3有線業者各罰10萬

最新更新：2019/07/31 15:18

（中央社記者吳柏緯台北31日電）NCC今天對運動頻道Eleven Sports日前的斷訊爭議做出裁處，大豐、台灣數位寬頻與新高雄3家業者因未依相關規定提前通知主管機關，違反有廣法規定，各被裁處新台幣10萬元罰鍰。

由於授權費爭議無法解決，運動頻道Eleven Sports停止授權大豐、台灣數位寬頻與新高雄三家有線電視業者，今年6月1日起，總計23.6萬收視戶無法看到該頻道。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天上午針對此案做出裁處的決議。NCC發言人蕭祈宏說明，根據NCC掌握的資料，Eleven Sports在事前已經有將停止授權的文件送達三家有線電視業者手上，因此業者應該早就知道會面臨斷訊的情形，但是卻沒有事前通知NCC、變更營運計畫書，並且未在斷訊前5天以跑馬燈通知收視戶，造成斷訊後影響收視戶權益，因此依違反「有線電視廣播法」相關規定，分別裁處新台幣10萬元的罰鍰。

蕭祈宏說明，過去曾經多次協助雙方調處，但都無法取得共識，加上頻道方堅決不再授權，而有線電視業者則允諾以其他頻道取代，因此NCC也予以同意。不過他強調，這次的裁處是針對有線電視業者在頻道異動時未依規定通報NCC。

除了這3家有線電視業者之外，Eleven Sports與中嘉集團的協商則持續進行，並有進展。NCC平台事業管理處副處長蔡國棟表示，目前雙方的授權再度延長至8月31日，在這段期間內，中嘉集團的收視戶仍可看到該頻道。（編輯：楊凱翔）1080731

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