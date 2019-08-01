大享9月擬下架14個頻道 13萬收視戶受影響

（中央社記者吳柏緯台北1日電）有線電視斷訊危機再起。NCC今天證實，頻道代理商大享已於7月31日對全國、北都兩家業者發出下架通知，14個頻道將於9月1日下架，相關的文件同時送至NCC。

國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處副處長蔡國棟受訪時指出，NCC是在昨天下午收到頻道代理商大享的書面文件，表示已經將下架通知送交全國與北都兩家有線電視業者。

蔡國棟進一步說明，該份書面資料中指出，由於大享與兩家有線電視業者間的授權金問題遲遲無法解決，因此大享決定從9月1日起，下架其代理的東森及緯來家族的13個頻道，以及富邦旗下的MOMOTV台，總共14個頻道。根據NCC第一季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬800戶、全國的收視戶數為8萬1047戶，因此初步估計，若真的發生斷訊，將有13萬1847戶受到影響。

就NCC掌握到的情況，蔡國棟表示，兩家有線電視業者均表示有意持續洽談授權事宜，不希望最終走到斷訊一途。目前大享與兩家有線電視業者也尚未向NCC提出調處。

蔡國棟表示，希望雙方能持續協商，NCC也不願看到最終走向斷訊一途，不過若最終仍然無法解決，按照「有線電視廣播法」相關規定，有線電視業者必須事前向NCC提出變更營運計畫，並通過NCC審核通過才能執行。此外，為確保收視戶權益，必須於斷訊5天前，利用跑馬燈的方式告知收視戶。

蔡國棟進一步說明，雖然有廣法並未明文規定，有線電視業者要提前多久通報變更計畫，不過依照往例，NCC審查需要20天到1個月。因此若雙方無法達成共識，近期相關的文件就必須送到NCC，否則屆時尚未審查通過就發生斷訊，有可能違反有廣法的相關規定。

日前運動頻道Eleven Sports發生斷訊爭議，NCC在昨日對3家未按照規定變更營運計畫書的有線電視業者各做出新台幣10萬元的裁處。（編輯：趙蔚蘭）1080801