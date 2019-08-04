自助餐廳有老鼠 高市衛局稽查令限期改善

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市林皇宮自助餐廳用餐區昨天中午闖進一隻錢鼠，引起現場一陣騷動，高市衛生局今天前往稽查，雖未發現鼠蹤但查出食材未離地等缺失，限期改善，不合格將重罰。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮說，林皇宮去年底被舉報出現蟑螂等病媒，派員到場查核發現廚房有老鼠屎、廚房天花板有破洞、垃圾桶未加蓋等缺失，經複查仍未改善，共計開罰新台幣24萬元。如今用餐區更出現活鼠闖進，已令限期改善，11日複查未過將加重裁罰。

他表示，上午派員稽查林皇宮作業場所環境衛生，未發現有老鼠蹤跡，但查出食材未離地放置及垃圾桶未加蓋等缺失，已要求業者11日前改善，屆時複查不合格將依食安法處新台幣6萬元以上罰鍰。業者去年底已有違規，如複查未過將加重裁罰並列為重點稽查對象。

他又說，已要求業者改為密封儲放垃圾，並委外病媒防治公司加強消毒。由於林皇宮鄰近凹子底公園，易有鼠、蟑等病媒進入餐廳，後續會要求業者加強食材及垃圾儲放管理，並做好環境清潔。

業者除對用餐顧客造成困擾致歉，並認為昨天有老鼠闖進，可能是週六來客數多用過餐盤剩食暫放一樓餐廳側門處，該處側門縫隙大，導致錢鼠跑進來覓食，工作人員發現要驅趕反讓牠跑進來亂竄，會持續加強捕鼠並進行水溝設防護網防鼠，加強店內衛生管理。

林皇宮一樓有號稱全國最大的百匯自助餐用餐區，昨天闖進一隻偌大錢鼠，現場顧客尖叫聲四起，服務人員也忙著抓鼠，現場頓時人仰馬翻，經一名阿伯消費者一手將牠捏走解危。（編輯：翁翠萍）1080804