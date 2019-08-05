法國專家設計VR眼鏡 協助年長者抗憂鬱

（中央社邁阿密5日綜合外電報導）78歲的席瓦（Nidia Silva）從未想過有一天她與海豚共游的夢想可以實現，直到一個邁阿密非政府組織給她一副虛擬實境（VR）眼鏡，作為老年憂鬱症、疏離感的實驗性治療一部分。

席瓦摘下VR眼鏡後說：「你處在一個未知世界，但它非常美麗，對我來說至關重要。」

席瓦19年前從古巴移民到美國。她正坐在邁阿密小哈瓦那社區裡的骨牌公園。這個公園是古巴老年居民的高人氣地點，在那裡他們天天見面、玩多米諾骨牌。

她說，這感覺好像在古巴附近的海裡游泳，感到十分興奮。在她周圍是佛羅里達炎熱夏日，其他人玩骨牌時發出的喀喀聲和嘈雜對話，但她似乎毫未理會。

提供VR眼鏡給席瓦的是法國VR專家伊娃諾維奇（Alexandra Ivanovitch），這個計畫叫做「VR精靈」，被設計用來對抗時常影響長者的「寂寞和社會孤立感」，特別是那些獨居或住在活動很少養老院的銀髮族。

透過VR，長者可以去許多從未去過的地方，也可以前往他們人生中最想造訪的景點。

「VR精靈」由非營利組織Equality Lab運作，邁阿密戴得郡（Miami-Dade）資助。目標是只要伊娃諾維奇製作出更龐大「夢想圖書館」，就提供養老院VR頭盔。

與席瓦合作的大部分長者都因為身體健康或財務因素不再能自己旅行，她表示：「我們真的很想嘗試讓他們和世界重新連結。」

最近研究顯示，虛擬實境可以幫助人們克服憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群（PTSD）以及其他心理疾病。

精神病學教授克拉斯克（Michelle Craske）與她的團隊主要研究透過例如VR提供病患正向經驗以及冥想，來治療憂鬱症病患無法感受到愉悅或興趣的失樂症，並增加他們的幸福感。

克拉斯克過去曾在科學期刊表示：「截至目前為止，大部分的治療在減少憂鬱症負面感受上表現尚可，然而幾乎無法幫助病患變得正向。」

根據克拉斯克今年稍早在「諮詢與臨床心理學期刊」（Journal of Consulting and Clinical Psychology）發表的研究報告，相較於那些聚焦在處理負面症狀的標準療程，參與正向經驗治療的受試者回報較低程度的憂鬱、焦慮和壓力。

在骨牌公園裡，仍舊戴著VR眼鏡的席瓦輕輕在空中揮舞雙手，撫摸著一隻不存在的海豚。她說：「它（VR眼鏡）帶你來到另一個世界，真的讓你的心平靜下來。太美好了！」（實習編譯：徐子苓/核稿：劉學源）1080805