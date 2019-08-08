印尼移工罹肺腺癌 雇主家人輪班陪伴治療

（中央社記者蘇木春台中8日電）一名43歲印尼籍移工，來台照顧一名阿嬤長達9年，阿嬤過世後，申請新的照顧工作時健檢發現罹患肺腺癌，原雇主家人知情後，像家人一樣照顧並支付醫療費用，讓醫療團隊很感動。

澄清醫院中港院區胸腔外科主治醫師杜承哲今天表示，8成以上的肺腺癌，都是患者健康檢查時才被發現，因為早期的肺腺癌幾乎沒有任何症狀，卻是國人癌症死亡率第一名，可說是「最陰險」的癌症。

杜承哲說，這名移工在台灣家庭照顧老阿嬤長達9年，已經融入照顧家庭，最近因老阿嬤過世，移工想再申請新的照顧家庭，依規定要做健康檢查，從X光發現她的右肺上葉有一顆約2.8公分的腫瘤，判斷應是惡性肺腺癌；因她在台灣舉目無親，因此聯絡了原雇主的家人。

原雇主的家人火速趕到醫院，向杜承哲說「她就是我們的家人，請醫師給她最好的醫療，願意幫她付所有的費用。」經開刀後，病理化驗確定是惡性肺腺癌，所幸癌細胞沒有轉移到其他器官。

杜承哲表示，移工住院期間，原雇主老阿嬤的子女還輪班到病房日夜照顧，認為移工長期照顧阿嬤，這份恩情他們長存於心，不能讓她帶著癌症回去印尼，雖然移工手術完隔天就可下床活動，但仍需住院觀察。

住院期間這一家人對移工的關心和照顧，讓杜承哲十分感動，移工並在住院5天後康復出院。杜承哲指出，肺腺癌致病原因未明，抽菸不是唯一的原因，其他如基因遺傳、空氣污染、油煙等都可能導致肺腺癌，呼籲民眾要定期做肺部健康檢查。（編輯：謝雅竹）1080808