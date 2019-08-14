中市優質紅龍果評鑑 外埔農友饒黃節奪冠

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市政府農業局輔導外埔區農會今天舉辦優質紅龍果評鑑活動，全市共60組產銷班農民報名參加，評鑑結果由外埔區農友饒黃節贏得紅龍果王。

農業局長蔡精強表示，這次評鑑活動邀請行政院農業委員會及大專院校等農業學術研究單位專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評鑑，最後由外埔區農友饒黃節榮獲第一名。

蔡精強指出，台中氣候適宜，栽培管理技術相當優良，生產出的紅龍果頗富盛名，台中紅龍果栽培面積約125公頃，產量約2900公噸，主要栽培於外埔、后里、東勢及石岡等區。

紅龍果有白肉及紅肉等品種，蔡精強說，台中地區紅肉紅龍果及白肉紅龍果皆有栽植，白肉主要為「越南白肉種」，產季每年6月至11月；紅肉類品種多，以「大紅」品種栽種最廣，產期約5月至12月。

國內栽培面積及產量逐年增加，為維持價格平穩，蔡精強表示，農業局輔導紅龍果產區加強疏花、疏果及產期調節等栽培技術，並輔導外埔區農會外銷紅龍果至加拿大等國，今年首批平均外銷價格約每公斤50元，至11月底前會再陸續依採收量調控外銷，期讓產銷穩定，帶動台中農產業發展。（編輯：翁翠萍）1080814