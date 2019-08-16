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傳自慰會腎虧 醫闢謠：能紓壓促新陳代謝

最新更新：2019/08/16 20:54

（中央社記者張茗喧台北16日電）坊間傳聞指稱，自慰會腎虧、降低性愛品質。對此，醫師表示，其實全是謠言，自慰不僅不會腎虧，還能可刺激快樂中樞、促進新陳代謝，達到紓壓的效果。

成人用品業者日前進行「2019年全球自慰大調查」，針對美國、英國、德國、法國、西班牙、日本、中國、台灣、南韓等9個國家進行調查，受訪者年齡層遍及18至54歲，共有1萬54人接受問卷調查。今天舉辦記者會公布調查結果。

調查顯示，台灣近80%受訪者坦言有自慰經驗，鄰近的日本與中國以76%並列第二，南韓約73%位居後段班；在性教育普及率方面，台灣也高達80%，比其他亞洲國家高出近20%。

相較去年調查結果，台灣受訪成人每週自慰1次的比率，從32%攀升至51%；認為自慰對健康有正面影響者，由49％增至85％；曾使用成人用品者，也從30％成長至32％。

開業精神科醫師楊聰財指出，研究結果顯示，台灣民眾在性事、自慰相關指標均呈現成長趨勢。

他表示，早年台灣社會風氣較保守，經常對自慰抱有錯誤觀念，例如認為自慰會腎虧或降低性愛品質等，實際上，自慰是探索身體的開始，可刺激快樂中樞、促進新陳代謝，達到紓壓的效果。

楊聰財提醒，自慰雖然有其優點，但過度自慰可能傷害敏感部位，一天自慰超過3次就屬於過度自慰。（編輯：戴光育）1080816

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