砷污染 高市小港沿海居民檢測砷含量超標

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市105年起檢測小港區沿海6里特定族群，顯示高比例受檢者體內砷含量偏高，釐清是致癌物的砷污染源及改善是重要課題，市府衛生局長林立人允諾持續追蹤檢測砷異常居民。

民進黨高雄市議員陳致中今天召開「一級致癌物、砷污染危害防制公聽會」時指出，從105年1803名40歲以上受檢者有763人呈現總砷超標異常，106年持續追蹤異常比例後發現逾7成仍異常，107年針對前兩年度總砷異常者檢驗一級致癌物無機砷項目，逾6成受檢者出現無機砷超標異常情形。

他說，造成民眾體內砷含量超標原因非單一面向，國家衛生研究院也指當地水質無明顯超標情形，陳致中盼從落塵、土壤等方面以科學實證再做溯源。

過去居民相關砷檢測經費多來自經濟部工業局支援，但今年經費等籌措尚未到位，陳致中促市府要持續追蹤，勿讓受檢居民自生自滅。

衛生局科長張素紅證實相關檢測報告顯示受檢者砷濃度偏高，將持續了解是環境或生活型態因素造成，也在釐清地下水、作物、土壤等原因，但至今未發現特別異常。

至於衛生局為居民追蹤檢測的經費，張素紅一度指小港醫院有大型研究計畫，但小港醫院副院長洪志興表示，雖已收集居民尿液，但檢測經費高要尋求支援。

民進黨市議員李喬如不滿經費沒著落，要求市府動支第二預備金，張素紅說衛生局會籌措。衛生局長林立人告訴中央社記者，衛生局會持續追蹤砷異常者並做檢測照護。

世居小港區居民洪秀菊說，小港沿海6里長年飽受重工業污染，空污不可漠視。沿海6里有2萬多人口，但是受檢者不到2000人，盼政府和當地企業不能迴避造成環境污染的社會責任。

地球公民基金會副執行長王敏玲質疑砷污染源來自於落塵，存在於非鐵金屬冶煉、垃圾焚化或燃煤電廠、鍋爐使用等，顯示重工業衝擊居民健康；已有很多研究數據顯示，但政府缺乏行動力，主張從高污染製程淘汰，可以解決部分問題。

衛生局指出，尿總砷大於或等於100 ug/L、無機砷大於或等於35 ug/L為偏高。（編輯：翁翠萍）1080821