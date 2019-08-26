高市某國際學校傳腸道群聚感染 疑飲水機惹禍

高雄市某國際學校日前傳出疑似腸道傳染病群聚感染，共36名學生發病請假，全校23日停課，26日復課仍有4名學生請假。圖為高雄市衛生局派員到校進行防疫輔導及查核。（高市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年8月26日

（中央社記者程啟峰高雄26日電）高市某國際學校日前傳出疑似腸道傳染病群聚感染，有36名學生發病請假，全校23日停課，今天復課仍有4名學生請假；高市衛生局懷疑是校內按壓式飲水機惹禍，要求校方暫停使用。

高雄市衛生局指出，22日下午接獲該校家長投訴，指該校傳出疑似腸道傳染病群聚感染事件，22日當天有70餘名學生請假。衛生局隨後於22日、23日、25日接連3次函文要求該校提供發病個案名冊等相關資料，並於23日及今天到校實地防疫輔導及查核。

衛生局表示，依據該校24日提供發病學生資料顯示，全校學生288人，其中有36人發病出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀，分別是21日13例、22日21例、23日2例，發病學生分布於幼兒園至11年級學生。今天仍有4名發病學生請假，疫情沒有擴大。

衛生局調查發現，該校學生慣用校內多台按壓式飲水機以口就機的方式飲水，疑為共通感染源，已分別對飲水機出水口採樣，並採集8名學生糞便檢體送驗比對，釐清疫情。

衛生局要求該校暫停混班、跑班、社團等活動及全面暫停使用校內飲水機，並提供學生瓶裝水，加強校園環境清潔消毒工作。

衛生局將持續追蹤該校各項防疫作為，若出現拒絕、規避、妨礙防疫情事，將依傳染病防治法裁處。

衛生局指出，該校不熟悉國內防疫通報法規，第一時間未主動通報，衛生局是接獲學生家長投訴才知道，為杜絕類似防疫漏洞，將結合高雄市教育局及外交單位加強對全市各國際學校衛教宣導，防範校方延遲通報疫情。（編輯：戴光育）1080826