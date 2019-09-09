北越最大外傷手術中心急診塞 新南向政策馳援

（中央社記者陳偉婷台北9日電）北越最大外傷手術中心「越德醫院」急診長期壅塞，平均一天有40人在急診等手術。國泰醫院和越德醫院簽署合作備忘錄，將以醫療資訊開發專業協助解決急診困境。

國泰綜合醫院今天發布新聞稿指出，配合政府新南向政策，今年8月國泰醫院與醫院評鑑暨醫療品質策進會攜手組成智慧醫療團隊前往越南越德醫院，進行智慧醫療案評估與導入計畫。

國泰醫院急診醫學部主任陳健驊表示，越德醫院是北越最大的外傷手術中心，國泰醫療團隊實地參訪發現，越德醫院每天接受大量轉診病人，在轉送過程中，越德醫院因無法事先得知病人到院前的狀況，難以事先備妥手術室或是病房，導致每名轉送過來的病人都只能在急診耗時等候。

陳健驊說，越德醫院急診檢傷也缺乏資訊系統協助，手術分級及手術排程仰賴人為調控，導致病人無法有效分流、人力資源無法有效運用，也讓急診長期壅塞，平均一天約有40名病人在急診等候手術。

為促使醫療資源能有效應用，國泰醫院與越德醫院日前簽署台越醫療合作備忘錄（MOU），協助越德醫院建置急診醫療資訊系統，包括導入到院前救護遠距醫療系統、建立急診檢傷與手術排程資訊系統，取代現行人為調控。

10月起，越德醫院也將派遣3名專業人員到國泰醫院接受培訓，透過資訊系統的導入，幫助越德醫院急診流程智慧化，提升醫療品質。（編輯：管中維）1080909