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長照2.0升級擬補助機構入住者 估5萬人受惠

最新更新：2019/09/11 20:13

（中央社記者陳偉婷台北11日電）長照2.0將升級服務，可望提供入住長照機構者補助。長照司副司長周道君今天表示，補助金額約每人每月新台幣數千元，約有5萬人受惠，但確切補助方案還待行政院核定。

衛生福利部在民國106年1月正式啟動長照2.0政策，建構社區、居家長照服務提供模式，但外界一直質疑，長照2.0政策沒有照顧到入住機構者需求。根據衛福部推估，108年長照需求人數約79.4萬人，住在機構就有約8.5萬人。

媒體報導，衛福部長陳時中出席會議時提到長照利多，擬採取定額補助方式，每月補貼住機構的失能、失智者數千元。

周道君晚間受訪表示，目前衛福部僅針對中低收入戶、身心障礙、符合安置資格等失能失智者，補助住宿式機構費用，但仍有許多住在機構者沒能獲得補助。機構的費用動輒數萬元，對家庭造成負擔。

周道君指出，衛福部擬針對住在機構者提供現金補助，設有排富條款，擬每月每人補助數千元，且是補助給住機構者家屬，而非補給機構，預計會有5萬人受惠。

周道君表示，衛福部已向行政院提報多個版本，近日應該就會核定。待新制上路後，除獲補助，住宿型養護機構費用一年還可抵扣12萬所得稅免稅額。（編輯：張雅淨）1080911

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