花蓮火車站二期工程將完工 東出口19日啟用

台鐵花蓮火車站兩階段施工，第1階段新站體已於去年啟用，第2期工程現也進入尾聲，18日晚間進行出口閘道切換並完成相關檢查後，東出口預計19日將啟用。中央社記者張祈攝 108年9月18日

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）台鐵斥資9億多元，進行花蓮火車站2階段改建工程，新建站體去年10月啟用，二期工程整建舊站體將進入尾聲，今晚進行出口閘道切換後，新的東出口將於明天正式啟用。

交通部台灣鐵路管理局花蓮運務段長吳金添表示，目前出口處為臨時出口，二期工程著重在舊站體拉皮、空間修正，配合新車站動線，將舊站體改為東出口，後站出口為西出口。

吳金添表示，東出口啟用後，將改善動線不順問題，舊站體剩餘空間則委外做自行車補給站、交通運具租賃及背包客棧，工程設施設備都已完工，廠商也將陸續進駐。

配合施工暫時遷移到北側的計程車停等區，明天將一併移回原址，在東出口處提供服務。吳金添說，新站體出入口標語都有標示中、英、日、韓等4語，車站大廳的「洄瀾鯨奇」燈光裝置藝術明天也會啟用，是車站亮點。

另外，台鐵花蓮車站商店街「洄瀾廣場」在昨天正式開幕，17間特色商店皆進駐，提供旅人在地名產伴手禮、特色商家、飲料、美食店家等多樣選擇，力拚鐵道經濟。（編輯：李亨山）1080918

花蓮火車站新站體去年10月啟用，二期工程則著重在舊站體拉皮、空間修正，並配合新車站動線，將舊站體改為東出口，新的東出口預計19日啟用，台鐵人員18日加緊趕工。中央社記者張祈攝 108年9月18日