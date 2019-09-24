Uber轉型盼增緩衝時間 交通部：已盡力給予協助

（中央社記者吳家豪、汪淑芬台北24日電）Uber今天呼籲政府給予駕駛更多時間考證，並提供租賃業更多在轉型經營上的協助。交通部回應表示，已盡力給予Uber駕駛協助，再次加開計程車執業登記證考試，且先前Uber駕駛擔心的貸款問題，交通部也與金融機構溝通，可平行移轉。

交通部6月修訂有Uber條款的「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確規範Uber等叫車平台與租賃車合作，須採1小時以上計費，並給予緩衝期2個月，協助Uber司機轉型取得計程車駕駛資格。

為加速Uber駕駛轉型，交通部19日表示，已商請警政署協調各地警察機關配合提高計程車駕駛人執業登記證考試能量，9月至11月共辦理45場考試，預計可容納2萬1820人次，有轉職意願的Uber駕駛人必須於10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證。拿到執業登記證後，1個月內應完成計程車牌掛牌。

不過，知情人士今天向中央社記者表示，許多有意願轉型的Uber駕駛抱怨，若要在10月6日前報考計程車執業登記證取得報考一次的門檻，即使加開場次也來不及，甚至有駕駛日前要報考時發現等候人數超過百人，導致抽號碼牌的機器一度當機。

這位知情人士指出，若Uber駕駛從11月1日起都要有計程車執業登記證，12月1日起車輛都要掛計程車牌，但目前與Uber合作的租賃業者該如何申請計程車執業登記證的問題，主管機關到現在還沒有定論。

對於Uber駕駛及租賃業者轉型遇到的困難，Uber今天發布聲明表示，Uber支持平台駕駛和租賃業者採取行動轉換至多元化計程車方案，但是對於目前駕駛和租賃業在轉換上不斷面臨的行政作業和財務的實務困難，感到非常擔憂。

因此，Uber敦促政府給予駕駛更多時間辦理計程車執業登記證考試，也能提供租賃業更多在取得轉型經營上的協助。Uber強調，許多人的生計都處於存亡關頭，期待政府能採取積極且果決的行動，妥善處理尚未解決的問題。

交通部路政司長陳文瑞則說，已盡力給予Uber駕駛在轉換為多元化計程車的協助，計程車執業登記證考試已再次加開，可容納2萬人的考試，先前Uber駕駛擔心原先在租賃車業貸款問題，交通部也與金融機構溝通，可平行移轉。

公路總局統計，目前也已有2000多名Uber駕駛順利成功轉換營多元化計程車。（編輯：林孟汝）1080924