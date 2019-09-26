24歲女孩來自製茶世家 抱回新北蜜香紅茶第一

新北市農業局26日舉辦「108年新北市優良蜜香紅茶比賽」頒獎典禮，茶農周平國（左）過去曾獲2次特等獎，今年交棒給24歲女兒周珮瑋（右）參賽，也順利抱回特等獎。中央社記者葉臻攝 108年9月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）24歲周珮瑋來自製茶世家，今年接棒父親奪下新北市優良蜜香紅茶比賽特等獎，42歲翁榮杰則在新北市政府農業局首次舉辦的三峽區白茶製茶技術競賽中抱回特等獎，今天接受表揚。

新北市政府農業局今天舉辦「108年新北市優良蜜香紅茶比賽」及「108年三峽區白茶製茶技術競賽」頒獎典禮，分別由24歲的周珮瑋、42歲翁榮杰獲得特等獎。

年僅24歲的周珮瑋是家族第8代製茶傳人，她的爸爸周平國過去曾獲得2次特等獎，今年交棒給女兒參賽，一舉抱回蜜香紅茶特等獎，就連白茶製茶技術競賽，兩人也抱回頭一、頭二獎。

周平國接受中央社記者訪問時表示，女兒高中開始和他學習製茶技術，由於蜜香紅茶是夏天製作的茶，採茶的過程又熱又累，最辛苦，周珮瑋坦言接棒爸爸的技術壓力很大，但仍會繼續努力，拚出好成績。

獲得108年三峽區白茶製茶技術競賽特等獎的翁榮杰，接受中央社記者訪問時表示，他曾參加過紅茶評鑑比賽，但沒有得獎，去年得知有這項比賽，抱著試試看的心情參加，沒想到一舉獲得特等獎。

翁榮杰說，因為是第一次接觸白茶，許多資料都是靠上網蒐集，其中白茶所需要的發酵時間很長，需要耗費比較多心力，得知得獎時「頭皮發麻」，覺得自己很幸運，未來也會持續在這項專業努力。

三峽區農會總幹事張永巨表示，三峽產茶有9成以上是手採茶，其中白茶需要嫩芽製作，農會去年開始相關研習，在今年舉辦白茶製茶技術競賽，農友得自己採2斤茶菁，花3天2夜才能製茶完成，這也是國內首次舉辦白茶比賽，明年可望舉辦白茶優良茶賽，選出優秀好茶包裝販售，成為三峽新亮點名產。（編輯：方沛清）1080926

茶農翁榮杰（前右）在108年度新北市三峽區白茶製茶技術競賽中榮獲特等獎，他26日表示，知道得獎時「頭皮發麻」，覺得自己很幸運，未來也會持續在這項專業努力。中央社記者葉臻攝 108年9月26日