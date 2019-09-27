台鐵隱瞞普悠瑪煞車皮噴飛 黃國昌批林佳龍包庇

（中央社記者陳俊華台北27日電）普悠瑪事故將滿週年，時代力量立委黃國昌今天指出，今年3月、7月都曾發生列車煞車皮噴飛，台鐵卻一再隱瞞，並批交通部長林佳龍「包庇」；林佳龍說，「我拒絕你說我包庇」。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。黃國昌質詢時指出，下個月是普悠瑪事故一週年，但行政院調查報告改了好幾次，最終版還是殘缺不全；而普悠瑪列車的軔塊（列車閘瓦，煞車皮）在行駛間會噴飛、脫落，問林佳龍什麼時候知道的。

林佳龍答詢時說，今年3、4月間知道，而去年就有發生這種狀況，9月也成立特檢小組。黃國昌說，這個消息社會大眾都不知道，甚至在3月、7月間都發生煞車皮噴飛的情況，但在台鐵檢修報告中卻找不到，而是被記錄在駕駛交接簿中。

林佳龍表示，交通部已要求台鐵對於檢修備料、SOP都要通盤檢討，台鐵也向他說明指「還在安全範圍」，他要求，要在確保安全狀況下，「若有不實或違反規定，一定嚴辦」。

黃國昌則說，普悠瑪事故發生後，交通部對台鐵進行總體檢，要求完整詳實記錄、建立後勤支援管理系統，「交通部長可以包庇到，有記錄還要肯定、沒有記錄剛好嗎？」林佳龍說，「我拒絕你說我包庇」，記錄在正確的地方要肯定，但記錄在錯誤的地方，會要求改正。

黃國昌和林佳龍雙方你來我往，逐漸提高講話音量。蘇貞昌則對黃國昌說，「立法院音響很不錯，建議您降低點分貝，會比較聽得清楚」；黃國昌說，不好意思，有時候聽到人家硬拗，會提高音量，先跟院長道歉。

蘇貞昌表示，黃國昌針對問題、發掘資料值得肯定，「但說交通部林部長包庇，這是不對的」，林佳龍上任後很重視這案子，且因事故重大，成立各種調查委員會，甚至由行政院來調查，調查出來各界若還有質疑、不滿，就點出問題所在，再進一步調查，不會掩蓋，行政院態度就是一定要查清楚，不容再有這種情況。（編輯：林興盟）1080927