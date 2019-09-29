花蓮舊鐵路醫院將修復 石藝大街盼重生

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）「花蓮石藝大街」內有一棟歷史建築－舊鐵路醫院，台鐵局將展開修復，施工期間經協商同意石藝大街商家於原地繼續經營；花蓮縣文化局期盼爭取經費能隨歷史建築一起重生。

台鐵局經管舊花蓮鐵路醫院歷史建築，現由花蓮縣政府承租，交由花蓮縣手工藝協會經營石藝大街，因租期將於109年3月17日屆滿，考量公共安全，原擬租期屆滿不再續租，全區收回施工。

日前民進黨籍立委蕭美琴關切後，台鐵局長張政源同意研議，國民黨籍立委鄭天財27日率花蓮縣政府觀光處長唐玉書、文化局長江躍辰等人與張政源等會商，最後同意石藝大街商家原地繼續經營。

花蓮鐵路醫院在日治時期成立，當時鐵路醫院與花蓮港醫院為花蓮港廳內的大醫院之一。戰後，鐵路醫院各項營運資金靠鐵路局提供，民國72年2月28日終因醫療資金入不敷出而熄燈。歇業後的鐵路醫院閒置多年，民國92年花蓮縣手工藝協會承租鐵路醫院旁的場地，並規劃轉變為「石藝大街」。民國98年8月花蓮縣政府公告舊花蓮鐵路醫院為歷史建築。

花蓮縣文化局長江躍辰今天接受中央社記者訪問表示，台鐵局向文化部文化資產局申請新台幣4600萬元工程經費進行「歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程」，預計1年半至2年完工，施工過程中將要求工程單位注意石藝大街的安全措施。

其中石藝大街舞台棚架將在施工過程中暫時先移除，圍籬、動線不影響遊客，加強注意攤商、遊客的安全。

江躍辰說，石藝大街目前有38個攤商，集結各類石材藝品共同展售，晚間還有原住民歌舞表演，已成為花蓮觀光地標之一；這一次藉台鐵局修復舊鐵路醫院機會，將協助改善相關環境，包括向觀光局提計畫、手工藝協會以地方創生等方案爭取經費，讓走過16年輝煌歷史的石藝大街能如浴火鳳凰般重生。（編輯：方沛清）1080929